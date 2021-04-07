Клей для любого вида плитки

Плитку давно используют как для внешнего оформления помещений, так и для внутреннего декора. Для того, чтоб она надежно держалась, нужно подобрать правильный клей. Найти нужный вариант можно на сайте https://kiev.kub.in.ua/kleevye-smesi/klej-dlja-plitki/. Магазин предлагает огромный выбор клея для плитки от разных производителей.

Виды плиточного клея

Клей для плитки поможет надежно зафиксировать материал на стенах, потолке или на полу. Есть три самые популярные варианта, которые использую для плитки:



цементный;



эпоксидный;



дисперсионный.



Первый вариант самый известный. В основе этого клея — цементно-песочная смесь. Его применяют для оформления практически всех помещений. Доступная стоимость и простота в работе — еще два фактора из-за которых цементный клей пользуется популярностью. Довольно часто в цементный клей добавляют красители, что позволяет подобрать вариант для любой комнаты.

Эпоксидный вариант сделан на основе полиуретановой смолы. Такой клей не боится минусовой температуры и влаги. Эпоксидный клей для плитки обычно применяют в местах, где есть огромная нагрузка. Дисперсионный клей считают наиболее пластичным. В его основе есть смола, которая обеспечивает его гибкость и прочность. Такой клей применяют для оформления пола и стен.

Для реставрации плитки часто применяют жидкие гвозди. Это достаточно прочный вариант который не боится влаги. Такой клей надежно и быстро фиксирует плитку, однако имеет неприятный запах. Материал токсичен, поэтому его не стоит использовать для оформления жилых помещений.

Как выбрать плиточный клей?

К сожалению, нет универсального материала, который надежно приклеит любой вид плитки. При выборе стоит учитывать:



из чего сделана плитка;



размеры;



место, где будет крепиться материал.



Плюс, стоит учитывать особенности эксплуатации. Например, для ванной комнаты стоит выбрать клей, который не боится перепада температур и влаги, а для пола — максимально прочный вариант. Совокупность этих факторов поможет подобрать прочный вариант.

Для того, чтоб выбрать подходящий клей для плитки, стоит обратиться за консультацией к специалисту. Сделать это можно оставив заявку на сайте магазина. Или же можно позвонить по контактному номеру телефона. Менеджер с готовностью ответит на все вопросы и поможет подобрать клей, который подойдет для выполнения работ.





Автор статьи: Александр Матвеев