Уплотнитель для входной двери

Красиво, а главное надежно выглядят входные двери, особенно из металла. Тем не менее некоторые их функции можно усилить, например, звукоизоляцию. Для этого используется специальный материал, который называется уплотнителем. Приобрести его можно не только в обычном магазине, но и онлайн, где удобно смотреть и выбирать подходящий, не покидая уютного любимого кресла.

Функции утеплителя и основные требования к нему

Кроме звукоизоляции, уплотнитель в двери из металла используется для:



теплоизоляции,



защиты от ощутимых запахов посторонних,



улучшенной герметизации.



Качественным считается такой уплотнитель, который соответствует следующим критериям:



Хорошо защищает от различных запахов, микрочастиц, громких звуков, сквозняков, холода.



Двери закрываются плавно и плотно прилегают.



Защищает от повышенной влажности.



Сглаживает резкий звук при закрытии двери.



Выдерживает перепад температур без структурных изменений.



Надежно защищает от распространения огня при пожаре.



Кроме огнеупорности, качественный уплотнитель, предотвращает прохождение едкого дыма.

Правила выбора уплотнителя

Чаще всего используются уплотнители из таких материалов, как:



поролон,



пластик,



полиуретан,



силикон,



резина.



Сделать правильный выбор помогут рекомендации специалистов, в частности:



У уплотнителя-самоклейки существует срок годности клейкой поверхности, значит, необходимо уточнить, не истек ли он, перед тем, как приобретать.



Самый не подходящий уплотнитель для железной двери — это поролон. Он не сможет прослужить долго из-за увеличенной нагрузки.



Перед приобретением уплотнителя, следует изучить его основные характеристики.



Проверить герметичность уплотнителя не составляет труда, нужно, всего лишь, на него надавить. Дольше прослужит, если форма мгновенно восстановилась.



Если уплотнитель нужно приклеивать самостоятельно, то понадобится качественный силиконовый клей.



Основная цветовая гамма уплотнителей — белый, черный или коричневый, но иногда можно заказать под цвет двери.



Резиновый — следует выбирать со средними показателями жесткости, так как мягкий быстро износится, а жесткий не сможет обеспечить хорошей герметичности, плотно прикрыть дверь не получится.



На самоклеящимся уплотнителе должен быть слой из микрочастиц стекловолокна на той стороне, которую нужно приклеивать.



Кстати, лучше брать уплотнитель стандартной расцветки, потому что краситель плохо влияет на технические его характеристики.





Автор статьи: Александр Матвеев