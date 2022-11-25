Как выбрать винтовой компрессор?

Конструкция винтового компрессора

Виды винтовых компрессоров

Малые установки обычно приобретаются автосервисами, ремотными мастерскими, небольшими производственными компаниями, одним словом всеми тему, кому воздух требуется постоянно, но в не большом количестве.Малые винтовые установки достаточно удобны, могут поставляться на воздушных ресиверах и иместь встроенные устройства для подготовки воздуха, то есть удаления лишней грязи и воды из него, что очень удобно и продлевает срок службы инструментов и пневмолинии.



Установки средней производительности можно назвать самыми востребованными на рынке, так как они соответствуют большинству запросов предприятий по количеству выдаваемого сжатого воздуха. Компрессоры такой производительности уже могут поставлять с разными типами привода – то есть разные способы приведения в движения винтового блока компрессора – прямой или ременной. Ременной является классическим и как бы по умолчание устанавливается на основной модельный ряд.



Недостатком такого типа привода является подверженность износу поликлиновых ремней. При прямом приводе двигатель и винтовой блок соединены напрямую при помощи специальной эластичной муфты. Соотношение срока службы приводного ремня и муфты - 1 к 4.

Крупные компрессоры приобретаются реже всего. Однако стоимость таких компрессоров крайне высока. Такие агрегаты могут иметь два винтовых блока или два электродвигателя. Обычно они имеют прямой привод, а еще на них часто устанавливают частотный преобразователь.





