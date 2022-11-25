Разное
25 ноя 14:01
Как выбрать винтовой компрессор?
Сегодня мы расскажем вам о том, какой компрессор вам необходим и почему. Если ваше предприятие испытывает потребность в бесперебойной подаче сжатого воздуха, то забудьте про поршневые агрегаты – вам необходимо заказывать винтовой компрессор электрический, конечно, в том случае, если у вас есть доступ к постоянному источнику электроэнергии. Купить оборудование EDWARDS в наличии или под заказ можно онлайн у проверенной компании.
Конструкция винтового компрессора
Конструкция винтового компрессора была изобретена более 60 лет назад. Сердце любой винтовой установки – это винтовой блок. Чугунный литой корпус в двум червячными роторами внутри.
Воздух из атмосферы подается сверху и попадает внутрь блока, где на высокой скорости вращаются два ротора – ведущий и ведомый. Скапливаясь в полостях, воздух сжимается и направляется в сторону камеры нагнетания, где его давление повышается до установленного значения и выходит в пневмосеть.
Виды винтовых компрессоров
По производительности винтовые компрессоры могут быть трех видов – малые, средние и крупные.
- Малые установки обычно приобретаются автосервисами, ремотными мастерскими, небольшими производственными компаниями, одним словом всеми тему, кому воздух требуется постоянно, но в не большом количестве.Малые винтовые установки достаточно удобны, могут поставляться на воздушных ресиверах и иместь встроенные устройства для подготовки воздуха, то есть удаления лишней грязи и воды из него, что очень удобно и продлевает срок службы инструментов и пневмолинии.
- Установки средней производительности можно назвать самыми востребованными на рынке, так как они соответствуют большинству запросов предприятий по количеству выдаваемого сжатого воздуха. Компрессоры такой производительности уже могут поставлять с разными типами привода – то есть разные способы приведения в движения винтового блока компрессора – прямой или ременной. Ременной является классическим и как бы по умолчание устанавливается на основной модельный ряд.
Недостатком такого типа привода является подверженность износу поликлиновых ремней. При прямом приводе двигатель и винтовой блок соединены напрямую при помощи специальной эластичной муфты. Соотношение срока службы приводного ремня и муфты - 1 к 4.
- Крупные компрессоры приобретаются реже всего. Однако стоимость таких компрессоров крайне высока. Такие агрегаты могут иметь два винтовых блока или два электродвигателя. Обычно они имеют прямой привод, а еще на них часто устанавливают частотный преобразователь.
Автор статьи: Александр Матвеев
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