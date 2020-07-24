Компрессор как многоцелевой инструмент

Для различных задач используются различные виды компрессоров начиная от небольших и заканчивая целыми передвижными компрессорными станциями которые вы можете увидеть на сайте gk-sk, и увидеть что они представляют визуально.

Для чего применяются компрессоры?

Компрессор — это многоцелевой инструмент, который можно встретить где угодно, начиная от домашнего хозяйства и заканчивая строительством различных промышленных объектов и дорог. В определенных случаях от работы компрессора может зависеть весь производственный цикл, так как различный пневматический инструмент не может работать без сжатого воздуха, подаваемого компрессором.

Виды компрессоров

Компрессоры можно классифицировать по техническим характеристикам и, среде которую сжимают компрессоры, и по принципу действия.

Основные виды компрессоров по техническим характеристикам можно разделить на типа:



Стационарные, работающие в условиях работ стационарного типа (фабрики, заводы и тд.).



Передвижные, которые использует большинство обычных потребителей.



Если же брать среду, которую сжимают компрессоры, то их делят на такие типы:



Использующие газ, то есть предназначенные для газа или смеси газов, исключением выступает воздух (кислородные, водородные)



Компрессоры, сжимающие непосредственно воздух.



Многоцелевые, применяются при потребности сжимать несколько видов разных газов попеременно.



Многослужебные, сжимающие несколько видов газа одновременно



Циркуляционные компрессоры, обеспечивающие циркуляцию воздуха в замкнутом контуре.



Компрессоры так же разделяются по принципу действия:



Поршневые, которые выполняют работу по принципу двигателя внутреннего сгорания.



Роторно-винтовые, объемного типа действия.



Роторно-пластинчатые, с прямым приводом.



Мембранные, по типу действия схожие с поршневыми, но в этом случае рабочей поверхностью выступает мембрана.



В различных видах работы, есть свои технические особенности и специфика выполнения, поэтому для неопытного пользователя важно осознавать какой вид компрессора ему необходим в той или иной работе. Обычному человеку в большинстве случаев не понадобится мощный, промышленный компрессор, ведь для накачки шин автомобиля или покраски стен много не надо. Пользуйтесь услугами профессионалов, и с пользой для себя используйте необходимую компрессорную технику.





Автор статьи: Александр Матвеев