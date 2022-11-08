Разное
08 ноя 18:44
Покупка готовой организации
Самостоятельное оформление юридического лица отнимает много времени, сил и средств. Отличный способ сэкономить все эти ресурсы и направить их непосредственно в своей бизнес – покупка готовой организации.
В современных экономических условиях свой бизнес – это деятельность, которая может принести существенный доход при правильных финансовых вложениях. Но в большинстве случаев, мечты о своей компании ломаются о бюрократическую стену, требующую выполнения комплекса условий, без которых деятельность в данном направлении просто невозможна.
Мы считаем, что свой бизнес начать легко. Для этого требуется исключительно желание и стартовый капитал, достаточный для первых шагов в сфере предпринимательства.
Для тех, кто хочет максимально упросить процедуру оформления юридического лица, может обратиться в компанию, для которой продажа готовых фирм является одной из самых популярных услуг.
Что такое готовые компании?
Это организации, данные о которых зарегистрированы во всех необходимых инстанциях, таким образом, от будущего владельца бизнеса не требуется никаких усилий, кроме подписания договора, подтверждающего получение всей отчетности и документации по учреждению.
У покупки готовой фирмы есть масса преимуществ:
- Скорость оформления. Подписание договора и соблюдение всех формальностей занимает не больше 30 минут.
- Хорошая репутация. Все реализуемые компании имеют благоприятную историю, что повышает вероятность выигрыша тендеров и крупных сделок в будущем.
- Отсутствие волокиты, связанной с лицензированием. Организации, занимающиеся деятельностью, для которой нужна лицензия, ждут ее в среднем до 3 месяцев. У готовых компаний лицензия уже получена.
- Параметры для готовой компании можно выбрать самостоятельно (адрес, ОКВЭД, ИФНС)
Другим востребованным направлением нашей деятельности является помощь в оформлении лицензии ФСБ: получение лицензии ФСБ цена.
Лицензия на гостайну – это государственное постановление, разрешающее осуществление деятельности организациям, связанным с:
- Предоставлением услуг и товаров энергетическим и военно-оборонным предприятиям;Реализацией шифровальных и криптографических товаров;Созданием и внедрением информационных систем и систем безопасности, которые используются на режимных объектах;Работами, осуществляемыми на режимных объектах и требующих доступ к информации, которая несет формат государственной тайны.
Чаще всего такая лицензия требуется при получения тендера на выполнение работ на режимных объектах. Чтобы не потерять клиента, процесс оформления необходимо провести максимально быстро, что сделать самостоятельно просто невозможно.
В таком случае вам на помощь придет наша компания, которая сократит срок оформления до минимального и возьмет на себя всю бумажную волокиту.
Автор статьи: Александр Матвеев
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