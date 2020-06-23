Для чего организации необходима печать

Согласно букве закона, любое предприятие обязано иметь собственную печать, ставить ее нужно на любые юридические, правовые и кадровые документы совместно с подписью должностного лица. Именно поэтому компании, предлагающие быстрое изготовление печатей и штампов, сейчас очень популярны.

Печать представляет собой клише, благодаря которому возможно поставить оттиск на документе для подтверждения его принадлежности конкретному юридическому лицу, подлинности. Согласно закону, печать должна быть круглой формы, содержать наименование организации и содержать указание на адрес, но достаточно ограничиться только регионом. На данный момент нет других четких требований по оформлению, поэтому ЮЛ или ИП могут проявить долю фантазии. Однако, как правило, при разработке макета для изготовления печатей и штампов, указываются важные данные. Это наименование юридического лица или ФИО должностного, организационно-правовая форма, ОГРН, адрес. Допускается включение названия компании на иностранном языке.

От печати следует отличать штамп. Это также клише, имеющее любую форму, кроме круглой, содержащее различную информацию: реквизиты организации, подтверждения «оплачено», «копия верна». Они помогают экономить время, применяются в стандартных ситуациях для нанесения повторяющихся сведений. Основное предназначение штампа – использование во внутренних делах компании, например, в бухгалтерии или делопроизводстве.

Печать же – основное подтверждение подлинности документа, его отношения к конкретной компании. Без нее договор или иной документ не имеет юридической силы. Именно поэтому организации и ИП не могут работать без печати. Оттиск непременно должен присутствовать на трудовых договорах, заключаемых с сотрудниками, но на приказах о приеме на работу, переводах или увольнении он необязателен.

Ставят печать таким образом, чтобы она не препятствовала прочитыванию ФИО должностного лица. Если в документе имеется надпись «М.П.» (место печати), то оттиск ставят именно в этой части листа.

Замена печати производится в трех случаях:



При смене у организации указанных на оттиске реквизитов.

При потере.

При износе.



Таким образом, печать – важнейший элемент работы любого юридического лица, без нее деятельность невозможна. Штамп же позволяет сэкономить время выполнения основных делопроизводственных и бухгалтерских операций. Поэтому тем фирмам, которые только открываются, следует обращаться в специализированные компании и заказывать печать и штампы.





Автор статьи: Александр Матвеев