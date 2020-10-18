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Hi-tech


18 окт 10:41

Как купить готовую фирму



Начать собственное дело можно не только с нуля, но и купить уже готовую организацию с историей, оборотным капиталом или на любых других условиях. Готовые компании имеют юридический адрес, необходимые уставные и разрешительные документы на ведение определенного вида деятельности. Фирма прошла государственную регистрацию, имеет расчетный счет, собственную печать и прочие атрибуты. Фактический новый директор получает действующее предприятие, готовое к работе сразу же после регистрации нового владельца в документах на правособственности.



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Особенности покупки готовой компании


Процесс купли-продажи достаточно трудоемкий и требующий юридической помощи для минимизации возможных рисков. Специализированные компании предлагают готовые фирмы разной формы собственности с официальной регистрацией, которые можно переоформить в короткие сроки. Такие организации уже освобождены от прошлого собственника, поэтому процедура выполняется быстрее и проще. В каталоге можно подобрать следующие варианты готового бизнеса:



  • ООО (альтернатива для ИП);

  • С готовой клиентской базой;

  • С активным оборотом;

  • С историей;

  • Без долгов и так далее.



Какие документы необходимы для проведения процедуры


Чтобы продать действующую организацию необходимо подготовить пакет документации, включающий следующие позиции:



  • Согласие всех учредителей организации, если их больше одного человека;

  • Правоустанавливающие документы;

  • Выписка из официального ГРЮЛ;

  • Акт независимой оценки продаваемого объекта;

  • Документ, в котором прописано, что все остальные соучредители отказываются воспользоваться правом продажи по реализуемой фирме.



Продавать предприятие может одно лицо, представляя интересы всех учредителей, но это должно быть официально оформлено и закреплено. Цена определяется согласно независимой оценке экспертов и согласовывается при переговорах сторон. Лицензия или любое другое разрешение на ведение определенного вида деятельности не аннулируются и считаются действительными.



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Особенности вступления в правособственности готовой фирмы


Договор купли продажи доли или всего предприятия подписывается обеими сторонами и заверяется нотариусом. После документы передаются в налоговую службу, чтобы зарегистрировать нового собственника или учредителя. Все эти процедуры занимают некоторое время и без подготовки могут тянутся долго, поэтому лучшим решением станет привлечение специалистов независимой компании, предоставляющей услуги покупки готовых фирм разных видов в Москве. Условия покупки таких объектов обсуждаются персонально. Сроки переоформления при этом сведены к минимуму.





Автор статьи: Александр Матвеев




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