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Как купить готовую фирму
Начать собственное дело можно не только с нуля, но и купить уже готовую организацию с историей, оборотным капиталом или на любых других условиях. Готовые компании имеют юридический адрес, необходимые уставные и разрешительные документы на ведение определенного вида деятельности. Фирма прошла государственную регистрацию, имеет расчетный счет, собственную печать и прочие атрибуты. Фактический новый директор получает действующее предприятие, готовое к работе сразу же после регистрации нового владельца в документах на правособственности.
Особенности покупки готовой компании
Процесс купли-продажи достаточно трудоемкий и требующий юридической помощи для минимизации возможных рисков. Специализированные компании предлагают готовые фирмы разной формы собственности с официальной регистрацией, которые можно переоформить в короткие сроки. Такие организации уже освобождены от прошлого собственника, поэтому процедура выполняется быстрее и проще. В каталоге можно подобрать следующие варианты готового бизнеса:
- ООО (альтернатива для ИП);
- С готовой клиентской базой;
- С активным оборотом;
- С историей;
- Без долгов и так далее.
Какие документы необходимы для проведения процедуры
Чтобы продать действующую организацию необходимо подготовить пакет документации, включающий следующие позиции:
- Согласие всех учредителей организации, если их больше одного человека;
- Правоустанавливающие документы;
- Выписка из официального ГРЮЛ;
- Акт независимой оценки продаваемого объекта;
- Документ, в котором прописано, что все остальные соучредители отказываются воспользоваться правом продажи по реализуемой фирме.
Продавать предприятие может одно лицо, представляя интересы всех учредителей, но это должно быть официально оформлено и закреплено. Цена определяется согласно независимой оценке экспертов и согласовывается при переговорах сторон. Лицензия или любое другое разрешение на ведение определенного вида деятельности не аннулируются и считаются действительными.
Особенности вступления в правособственности готовой фирмы
Договор купли продажи доли или всего предприятия подписывается обеими сторонами и заверяется нотариусом. После документы передаются в налоговую службу, чтобы зарегистрировать нового собственника или учредителя. Все эти процедуры занимают некоторое время и без подготовки могут тянутся долго, поэтому лучшим решением станет привлечение специалистов независимой компании, предоставляющей услуги покупки готовых фирм разных видов в Москве. Условия покупки таких объектов обсуждаются персонально. Сроки переоформления при этом сведены к минимуму.
Автор статьи: Александр Матвеев