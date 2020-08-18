Оценка имущества: особенности проведения процедуры

Оценка имущества – комплекс работ, направленных на установление стоимости всего движимого и недвижимого, в конкретно заданное время проверки. Процесс оценивания проходит в соответствии с действующим законодательством и проводится субъектом оценочной деятельности. При экспертизе имеется в виду рыночная цена, которая часто может отличаться от ожидаемой. Квалифицированные специалисты оценивают потенциальную стоимость недвижимости, автомобилей и разного оборудования, учитываются все факторы способные повлиять на цену сейчас и в ближайшее время.

В каких случаях нужно проводить экспертную оценку?

Экспертная оценка является юридическим оформлением изменения прав собственности. Она должна быть оформлена в виде специализированного отчета, если он отсутствует – нотариус, с точки зрения закона, признает договор недействительным.

Оценивание недвижимости проводится в ряде случаев:



купли-продажи;



сдачи объекта в аренду;



дарения;



предоставления имущества как залога под кредит;



оформления страховки;



конфискации имущества судом в счет погашения долгов.



Именно такие причины подразумевают проведение процедуры оценки.

Какие документы нужны для проведения оценки?

Сторона, которая подает запрос на оценку должна предоставить определенные документы. Перечень документов может отличаться в зависимости от вида объектов.

Для заказа оценки недвижимости необходимо предоставить следующее:



Физические лица – паспорт и идентификационный код.

Юридические лица – устав, свидетельство о государственной регистрации, справка ЕГРПОУ.

Выписка о регистрации прав собственности на недвижимость.

Документ, удостоверяющий право собственности.

Технический паспорт объекта.

Фото оцениваемой недвижимости.



Оценка осуществляется субъектами оценочной деятельности (оценщиками) – субъектами хозяйствования, которые получили специальный сертификат и внесены в Государственный реестр оценщиков. Реестр размещен в свободном доступе на электронном ресурсе Фонда государственного имущества. Любой гражданин, который желает заказать оценку собственности, может самостоятельно посмотреть стоимость оценки и связаться с оценщиком, используя контакты, указанные на сайте.

Также стоимость недвижимости можно узнать самостоятельно, не прибегая к услугам эксперта. Можно найти объявления с похожими объектами, и определить стоимость исходя из них. Эксперт же сможет найти сильные и слабые стороны предложения, вследствие чего значительно увеличить или снизить стоимость объекта.





Автор статьи: Александр Матвеев