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18 авг 15:51

Оценка имущества: особенности проведения процедуры



Оценка имущества: особенности проведения процедуры

Оценка имущества – комплекс работ, направленных на установление стоимости всего движимого и недвижимого, в конкретно заданное время проверки. Процесс оценивания проходит в соответствии с действующим законодательством и проводится субъектом оценочной деятельности. При экспертизе имеется в виду рыночная цена, которая часто может отличаться от ожидаемой. Квалифицированные специалисты оценивают потенциальную стоимость недвижимости, автомобилей и разного оборудования, учитываются все факторы способные повлиять на цену сейчас и в ближайшее время.


В каких случаях нужно проводить экспертную оценку?


Экспертная оценка является юридическим оформлением изменения прав собственности. Она должна быть оформлена в виде специализированного отчета, если он отсутствует – нотариус, с точки зрения закона, признает договор недействительным.


Оценивание недвижимости проводится в ряде случаев:



  • купли-продажи;

  • сдачи объекта в аренду;

  • дарения;

  • предоставления имущества как залога под кредит;

  • оформления страховки;

  • конфискации имущества судом в счет погашения долгов.


Именно такие причины подразумевают проведение процедуры оценки. 


Какие документы нужны для проведения оценки?


Сторона, которая подает запрос на оценку должна предоставить определенные документы. Перечень документов может отличаться в зависимости от вида объектов.


Для заказа оценки недвижимости необходимо предоставить следующее:



  1. Физические лица – паспорт и идентификационный код.

  2. Юридические лица – устав, свидетельство о государственной регистрации, справка ЕГРПОУ.

  3. Выписка о регистрации прав собственности на недвижимость.

  4. Документ, удостоверяющий право собственности.

  5. Технический паспорт объекта.

  6. Фото оцениваемой недвижимости.


Оценка осуществляется субъектами оценочной деятельности (оценщиками) – субъектами хозяйствования, которые получили специальный сертификат и внесены в Государственный реестр оценщиков. Реестр размещен в свободном доступе на электронном ресурсе Фонда государственного имущества. Любой гражданин, который желает заказать оценку собственности, может самостоятельно посмотреть стоимость оценки и связаться с оценщиком, используя контакты, указанные на сайте.


Также стоимость недвижимости можно узнать самостоятельно, не прибегая к услугам эксперта. Можно найти объявления с похожими объектами, и определить стоимость исходя из них. Эксперт же сможет найти сильные и слабые стороны предложения, вследствие чего значительно увеличить или снизить стоимость объекта.





Автор статьи: Александр Матвеев




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