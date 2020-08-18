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Оценка имущества: особенности проведения процедуры
Оценка имущества – комплекс работ, направленных на установление стоимости всего движимого и недвижимого, в конкретно заданное время проверки. Процесс оценивания проходит в соответствии с действующим законодательством и проводится субъектом оценочной деятельности. При экспертизе имеется в виду рыночная цена, которая часто может отличаться от ожидаемой. Квалифицированные специалисты оценивают потенциальную стоимость недвижимости, автомобилей и разного оборудования, учитываются все факторы способные повлиять на цену сейчас и в ближайшее время.
В каких случаях нужно проводить экспертную оценку?
Экспертная оценка является юридическим оформлением изменения прав собственности. Она должна быть оформлена в виде специализированного отчета, если он отсутствует – нотариус, с точки зрения закона, признает договор недействительным.
Оценивание недвижимости проводится в ряде случаев:
- купли-продажи;
- сдачи объекта в аренду;
- дарения;
- предоставления имущества как залога под кредит;
- оформления страховки;
- конфискации имущества судом в счет погашения долгов.
Именно такие причины подразумевают проведение процедуры оценки.
Какие документы нужны для проведения оценки?
Сторона, которая подает запрос на оценку должна предоставить определенные документы. Перечень документов может отличаться в зависимости от вида объектов.
Для заказа оценки недвижимости необходимо предоставить следующее:
- Физические лица – паспорт и идентификационный код.
- Юридические лица – устав, свидетельство о государственной регистрации, справка ЕГРПОУ.
- Выписка о регистрации прав собственности на недвижимость.
- Документ, удостоверяющий право собственности.
- Технический паспорт объекта.
- Фото оцениваемой недвижимости.
Оценка осуществляется субъектами оценочной деятельности (оценщиками) – субъектами хозяйствования, которые получили специальный сертификат и внесены в Государственный реестр оценщиков. Реестр размещен в свободном доступе на электронном ресурсе Фонда государственного имущества. Любой гражданин, который желает заказать оценку собственности, может самостоятельно посмотреть стоимость оценки и связаться с оценщиком, используя контакты, указанные на сайте.
Также стоимость недвижимости можно узнать самостоятельно, не прибегая к услугам эксперта. Можно найти объявления с похожими объектами, и определить стоимость исходя из них. Эксперт же сможет найти сильные и слабые стороны предложения, вследствие чего значительно увеличить или снизить стоимость объекта.
Автор статьи: Александр Матвеев