Аудит финансовой отчетности: суть и цели проверки

Аудиторская проверка предусматривает комплекс мероприятий, позволяющих оценить эффективность деятельности субъекта хозяйствования. С его помощью можно понять, насколько правильно ведется финансовая отчетность конкретного предприятия, рассчитаны обязательные платежи – налоги и взносы. Помимо этого, аудит финансовой деятельности дает возможность собственникам компании оценить реальное положение дел, эффективность использования ресурсов, профессионализм менеджеров, результаты работы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Провести самостоятельно комплексную аудиторскую проверку не в состоянии ни один собственник предприятия. Крайне важно задействовать в этом непростом деле профессионалов https://audit-invest.com.ua/audit/msfo-audit.

Результаты аудита финансовой отчетности

Независимая проверка состояния финансовой отчетности предприятия позволит определить его сильные и слабые стороны. С ее помощью можно проверить достоверность показателей, которые были отражены в финансовой отчетности компании. Определить ее соответствие действующим законодательным нормативно-правовым актам и утвержденным стандартам отчетности.

По результатам аудиторской проверки определяется:



Уровень ликвидности и платежеспособности анализируемого предприятия.



Соответствие показатели финансовой устойчивости нормативным значениям.



Законность финансовой отчетности, отсутствие каких-либо нарушений по части бухгалтерского учета и обязательных отчислений.



Итогом аудита финансовой отчетности является разработка алгоритма рекомендаций для руководства предприятия, который поможет минимизировать риск банкротства и финансовой неустойчивости. Кроме того, по результатам проверки аудитор дает свое заключение, которое может быть поводом для начала реорганизации компании и разработки новых механизмов хозяйствования.

Что собой предусматривает обязательный аудит хозяйственной деятельности?

В соответствии с действующим законодательством некоторые категории субъектов хозяйствования подлежат обязательному аудиту. Прежде всего, речь идет о комплексной проверке финансовой отчетности и обнародовании полученных результатов. Обязательный аудит финансовой отчетности включает в себя консолидированную проверку деятельности субъекта хозяйствования с последующим аудиторским заключением.





Автор статьи: Александр Матвеев