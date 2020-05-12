    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


12 май 15:48

Аудит финансовой отчетности: суть и цели проверки



Аудиторская проверка предусматривает комплекс мероприятий, позволяющих оценить эффективность деятельности субъекта хозяйствования. С его помощью можно понять, насколько правильно ведется финансовая отчетность конкретного предприятия, рассчитаны обязательные платежи – налоги и взносы. Помимо этого, аудит финансовой деятельности дает возможность собственникам компании оценить реальное положение дел, эффективность использования ресурсов, профессионализм менеджеров, результаты работы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Провести самостоятельно комплексную аудиторскую проверку не в состоянии ни один собственник предприятия. Крайне важно задействовать в этом непростом деле профессионалов https://audit-invest.com.ua/audit/msfo-audit.


Результаты аудита финансовой отчетности


Независимая проверка состояния финансовой отчетности предприятия позволит определить его сильные и слабые стороны. С ее помощью можно проверить достоверность показателей, которые были отражены в финансовой отчетности компании. Определить ее соответствие действующим законодательным нормативно-правовым актам и утвержденным стандартам отчетности. 


По результатам аудиторской проверки определяется:



  • Уровень ликвидности и платежеспособности анализируемого предприятия.

  • Соответствие показатели финансовой устойчивости нормативным значениям.

  • Законность финансовой отчетности, отсутствие каких-либо нарушений по части бухгалтерского учета и обязательных отчислений.


Аудит финансовой отчетности: суть и цели проверки

Итогом аудита финансовой отчетности является разработка алгоритма рекомендаций для руководства предприятия, который поможет минимизировать риск банкротства и финансовой неустойчивости. Кроме того, по результатам проверки аудитор дает свое заключение, которое может быть поводом для начала реорганизации компании и разработки новых механизмов хозяйствования. 


Что собой предусматривает обязательный аудит хозяйственной деятельности?


В соответствии с действующим законодательством некоторые категории субъектов хозяйствования подлежат обязательному аудиту. Прежде всего, речь идет о комплексной проверке финансовой отчетности и обнародовании полученных результатов. Обязательный аудит финансовой отчетности включает в себя консолидированную проверку деятельности субъекта хозяйствования с последующим аудиторским заключением.  





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Инвентаризация выбросов и важность данного процесса Инвентаризация выбросов и важность данного процесса Разное Анастасия Волочкова: балерина учит свою дочку финансовой грамотности Анастасия Волочкова: балерина учит свою дочку финансовой грамотности Шоу-бизнес Россия постепенно отходит от финансовой пропасти Россия постепенно отходит от финансовой пропасти События Евгения Васильева утверждает, что пыталась спасти предприятия Минобороны от банкротства Евгения Васильева утверждает, что пыталась спасти предприятия Минобороны от банкротства События
Не проходите мимо


Лента новостей
Возможности накрутки подписчиков в соцсети 22:35С нашей доставкой цветов легко удивить даже без повода 19:08Энтони Хопкинс покоряет Тик-Ток: сногсшибательный ролик под трек Дрейка 15:48Банкротство физлиц: нюансы процедуры и специфика ее проведения 02:37Банкротство физлиц: нюансы процедуры и специфика ее проведения 02:37Юридическая практика: основополагающие принципы работы 21:00Профессиональная генеральная уборка: цель, задачи, последовательность действий 02:56Что такое НВОС и как поставить объект на учет 18:22Деньги на благотворительность: безопасно и быстро! 12:10Обручальное кольцо на пальце: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт снова вместе? 18:075 видов видео-продакшн для вашего бизнеса 02:00Бейби-бум: в семье Криса Прэтта и Кэтрин Шварцнеггер планируется прибавление 18:05


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru