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Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу: цель, особенности процедуры
Для правильного ведения воздухоохранной деятельности, каждое предприятие любой формы организации должно проводить такую процедуру, как инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Это предусмотрено для обеспечения экологического контроля за производством (сокращенно ПЭК), которое включает также ведение документации и хранение результатов такой проверки всеми, кто осуществляет свою деятельность, связанную с применением любых источников загрязнения.
Особенности и цель проверки
Регламент осуществления данной проверки подробно описан в специальной инструкции с установленными законодательными нормами. А отчет с результатами не нуждается в верификации надзорными органами, он заверяется только уполномоченными органами предприятия и предъявляется по запросу инспекторов контролирующих госорганов. Сам процесс заключается в сборе и классификации полученных данных о том, как распределены все имеющиеся источники загрязнения, которые принадлежат субъектам хозяйствования. Еще сюда вносится информация о количестве и качестве, а также других характеристиках выбрасываемых в воздух вредных веществ.
Стоит отметить, что в учет берутся как постоянные источники выбросов, так и те, которые используются или же просто хранятся предприятием временно (в том числе стационарного и передвижного характера). Сюда входят и все вредные вещества, которые могут выделяться или появляться в производственных процессах.
Этапы проведения
Вся процедура сбора таких данных состоит из определенной последовательности действий, а именно:
- проводится анализ технологического процесса и формируется список загрязняющих веществ;
- составляется схематическая карта всех промышленных площадок организации, на которых проводится инвентаризация;
- присваиваются идентификаторы и координаты появления выбросов;
- проводится оценка результатов периодических проверок техсостояния очистных сооружений для определения эффективности и работоспособности работы таких установок;
- осуществляются замеры количества и качественных показателей вредных выбросов;
- формируется итоговый отчет процедуры инвентаризации в целом по всему предприятию.
Стоит отметить, что сам процесс проведения данной процедуры может проводиться работниками предприятия самостоятельно или же при помощи специализированных компаний, оказывающих подобную услугу.
Автор статьи: Александр Матвеев