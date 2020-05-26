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26 май 19:42

Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу: цель, особенности процедуры



Для правильного ведения воздухоохранной деятельности, каждое предприятие любой формы организации должно проводить такую процедуру, как инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Это предусмотрено для обеспечения экологического контроля за производством (сокращенно ПЭК), которое включает также ведение документации и хранение результатов такой проверки всеми, кто осуществляет свою деятельность, связанную с применением любых источников загрязнения.


Особенности и цель проверки


Регламент осуществления данной проверки подробно описан в специальной инструкции с установленными законодательными нормами. А отчет с результатами не нуждается в верификации надзорными органами, он заверяется только уполномоченными органами предприятия и предъявляется по запросу инспекторов контролирующих госорганов. Сам процесс заключается в сборе и классификации полученных данных о том, как распределены все имеющиеся источники загрязнения, которые принадлежат субъектам хозяйствования. Еще сюда вносится информация о количестве и качестве, а также других характеристиках выбрасываемых в воздух вредных веществ.


Стоит отметить, что в учет берутся как постоянные источники выбросов, так и те, которые используются или же просто хранятся предприятием временно (в том числе стационарного и передвижного характера). Сюда входят и все вредные вещества, которые могут выделяться или появляться в производственных процессах.


Этапы проведения


Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу: цель, особенности процедуры

Вся процедура сбора таких данных состоит из определенной последовательности действий, а именно:



  • проводится анализ технологического процесса и формируется список загрязняющих веществ;

  • составляется схематическая карта всех промышленных площадок организации, на которых проводится инвентаризация;

  • присваиваются идентификаторы и координаты появления выбросов;

  • проводится оценка результатов периодических проверок техсостояния очистных сооружений для определения эффективности и работоспособности работы таких установок;

  • осуществляются замеры количества и качественных показателей вредных выбросов;

  • формируется итоговый отчет процедуры инвентаризации в целом по всему предприятию.


Стоит отметить, что сам процесс проведения данной процедуры может проводиться работниками предприятия самостоятельно или же при помощи специализированных компаний, оказывающих подобную услугу.


 





Автор статьи: Александр Матвеев




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