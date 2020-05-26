Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу: цель, особенности процедуры

Для правильного ведения воздухоохранной деятельности, каждое предприятие любой формы организации должно проводить такую процедуру, как инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Это предусмотрено для обеспечения экологического контроля за производством (сокращенно ПЭК), которое включает также ведение документации и хранение результатов такой проверки всеми, кто осуществляет свою деятельность, связанную с применением любых источников загрязнения.

Особенности и цель проверки

Регламент осуществления данной проверки подробно описан в специальной инструкции с установленными законодательными нормами. А отчет с результатами не нуждается в верификации надзорными органами, он заверяется только уполномоченными органами предприятия и предъявляется по запросу инспекторов контролирующих госорганов. Сам процесс заключается в сборе и классификации полученных данных о том, как распределены все имеющиеся источники загрязнения, которые принадлежат субъектам хозяйствования. Еще сюда вносится информация о количестве и качестве, а также других характеристиках выбрасываемых в воздух вредных веществ.

Стоит отметить, что в учет берутся как постоянные источники выбросов, так и те, которые используются или же просто хранятся предприятием временно (в том числе стационарного и передвижного характера). Сюда входят и все вредные вещества, которые могут выделяться или появляться в производственных процессах.

Этапы проведения

Вся процедура сбора таких данных состоит из определенной последовательности действий, а именно:



проводится анализ технологического процесса и формируется список загрязняющих веществ;



составляется схематическая карта всех промышленных площадок организации, на которых проводится инвентаризация;



присваиваются идентификаторы и координаты появления выбросов;



проводится оценка результатов периодических проверок техсостояния очистных сооружений для определения эффективности и работоспособности работы таких установок;



осуществляются замеры количества и качественных показателей вредных выбросов;



формируется итоговый отчет процедуры инвентаризации в целом по всему предприятию.



Стоит отметить, что сам процесс проведения данной процедуры может проводиться работниками предприятия самостоятельно или же при помощи специализированных компаний, оказывающих подобную услугу.





Автор статьи: Александр Матвеев