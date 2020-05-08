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События


08 май 18:22

Что такое НВОС и как поставить объект на учет




Многие промышленные и производственные предприятия в ходе своей деятельности оказывают негативное влияние на окружающую среду. К главным вредным воздействиям здесь относят выбросы вредных веществ в атмосферу, размещение опасных отходов, а также сброс загрязняющих компонентов в водные объекты. С целью контроля, а также стимулирования предприятий снижать уровень загрязнений, государство приняло закон, обязывающий вносить денежные взносы в качестве компенсации за наносимый вред окружающей среде.


постановка на учет объекта нвос


Что представляет собой НВОС?


НВОС - аббревиатура, обозначающая «негативное воздействие на окружающую среду» и сегодня представляет собой объект, который тем или иным образом причиняет вред природе. С 2002 года в закон «Об охране окружающей среды» внесен пункт, предусматривающий дополнительный налог за НВОС, который обязаны оплачивать такие предприятия. Между прочим, постановка на учет объектов НВОС - обязательная процедура для всех заводов и фабрик, которая позволяет отнести организацию к одной из 4-х категорий:



  • I – самое негативное воздействие (требуется КЭР – комплексное экологическое разрешение).

  • II – умеренно-негативное (необходимо ДВОС – декларация о воздействии на окружающую среду).

  • III – незначительное воздействие (нужен отчет о выбросах вредных веществ).

  • IV- минимальное негативное воздействие (требуется инвентаризация объекта).


В зависимости от уровня вредных выбросов предприятию присваивается одна или несколько категорий, исходя из чего, высчитывается налоговая ставка НВОС. Чтобы получить документ, подтверждающий определенную категорию, предприятие обязано пройти проверку и осуществить постановку на учет, для чего обращаются в специализированные фирмы, оказывающие данные услуги. От присвоенной категории зависит конкретная фискальная налоговая ставка, которую предприятие будет оплачивать за причинение вреда окружающей среде.


плата за объект нвос


Основные источники загрязнений



  • Газово-котельные цеха предприятий.

  • Сварочное оборудование.

  • Дизельные и бензиновые генераторы.

  • Насосное и очистительное оборудование.

  • Металлургические комплексы.

  • Мусоросжигательные заводы.


Важно понимать, что с целью определения уровня негативного воздействия на природу на предприятиях осуществляется инвентаризация выбросов, которая проводится согласно требований Приказа Минприроды России №352 от 07.08.2018 г. Для постановки на учет НВОС требуется официальное заявление, сведения об объекте (предприятия), а также уровне вредного воздействия на окружающую среду. Помимо этого необходимы также разрешительные документов и информация по предпринимаемым действиям, связанным с охраной окружающей среды.






Автор статьи: Александр Матвеев




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