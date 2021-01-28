Hi-tech
28 янв 23:08
Этлас-Софт – ведущий производитель электронных систем для бизнеса
Эффективная работа любого предприятия невозможна без современных технологий. Профессиональная техническая поддержка, предлагающая лучшие инновационные решения, позволяет бизнесу непрерывно расти и развиваться. Этлас-Софт atlas-soft.ru предоставляет услуги по разработке и внедрению систем электронного ведения деятельности предприятий.
Информация о компании
Этлас-Софт – это крупная отечественная компания, разрабатывающая и реализующая системы электронного архива и документооборота. Оптимальные цены и высокое качество продуктов и услуг позволяют продукции компании занимать одну из первых позиций на рынке России и СНГ. Профессиональные и опытные специалисты разрабатывают и совершенствуют уникальную программную платформу Этлас, позволяющую предприятиям достигать наилучших результатов в своей деятельности.
Этлас-Софт изначально была создана для продвижения собственных технологий и систем. За длительный период работы команда Этлас-Софт накопила достаточный опыт выполнения проектов разной степени сложности. На сегодняшний день компания успешно сотрудничает с ведущими государственными и коммерческими предприятиями, решая все задачи по автоматизации управления и работе с бумагами. Высококвалифицированные специалисты учитывают пожелания клиентов, дополняя их собственными разработками, технологическими замыслами и творческими идеями, что позволяет создать действительно качественный и эффективный продукт.
Преимущества сотрудничества
Начиная с 2003 года компания Этлас-Софт успешно внедряет системы электронного документооборота и архива в крупные российские и зарубежные организации, детальней на сайте atlas-soft.ru. Непрерывный рост и развитие партнерской сети обеспечивается следующими преимуществами сотрудничества с компанией:
- Только инновационные подходы к решению поставленных задач.
- Использование исключительно современных и эффективных технологий.
- Предоставление новых возможностей каждому предприятию.
- Большой опыт работы и множество успешных внедрений.
- Работа с клиентами из России и других стран.
- Техническая поддержка всегда рядом.
Каждое предприятие, сотрудничающее с компанией Этлас-Софт может рассчитывать на получение исключительно качественных и современных продуктов: систем электронного архива и документооборота, программной платформы Этлас, системы электронного управления бизнес-процессами, информационных систем широкого профиля под заказчика на основе платформы Этлас и др. На протяжении всего периода сотрудничества специалисты компании предоставляют пользователям систем Этлас полное техническое сопровождение и поддержку, способствуя росту и развитию предприятия.
Автор статьи: Александр Матвеев
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