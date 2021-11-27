Как правильно закрыть банковскую кредитную карту?

Кредитной картой в настоящее время пользуется каждый второй человек. Но как правильно её закрыть знает не каждый. Многие считают, что достаточно погасить задолженность по карте и забыть про нее. Это самая грубая и распространённая ошибка, которая ведет за собой весьма неприятные последствия.

Главные правила

Достаточно придерживаться пару определенных правил:



Оплатить текущие долги по карте.



Написать заявление "о закрытие банковской кредитной карты" в отделение банка, в котором была полученная кредитная карта.



Пред тем как писать заявление в отделение банка, рекомендуется отключить все платные услуги, которые оплачиваются автоматически. Также желательно оплатить обслуживание карты (за текущий месяц или за один год). Если этого не сделать, а просто убрать кредитную карту и благополучно про неё забыть, как было написано выше, на ней образуется задолженность.

Задолженность ведёт за собой проценты. Рано или поздно банк даст о себе знать, прося вернуть задолженность вместе с процентами. Поэмтоу для такого использоваия средств банка лучше выбирать кредитные карты с льготным периодом 100 дней.

Откуда появилась задолженность?

Самый распространённый вопрос, который задают сотрудникам банка при обнаружении долга. На самом деле ответ на него очень простой: Карту закрыли неправильно, а счёт на неё в банке остался. Следовательно, насчет этой карты начисляются некие суммы это - годовое обслуживание карты, платные смс уведомления, (которые, внимание списываются раз в месяц) и другие подключенные услуги. Эти все суммы уходят в минус образуя долг, который в скором времени попросят вернуть. Или картой могут воспользоваться мошенники.

Закрыв все долги и отключив платные услуги, на этом не стоит останавливаться. Нужно пройти процесс закрытия кредитной банковской карты. Это очень важный и основной момент, который обычно многие пропускают.

Необходимо написать заявление на закрытие банковской кредитной карты. Лучше всего это сделать в отделении банка, в котором была выдана карта и иметь при себе паспорт. Заявление примут на рассмотрение. В среднем это 30-60 дней - в разных банках время на рассмотрение будет отличаться. По истечению этого срока, служащий банка сообщит закрыта карта или нет.

Если по какой-то причине звонка от банка не было, необходимо позвонить по горячей линии банка либо зайти в мобильное приложение. В случае отказа сотрудник банка сообщит, что нужно сделать, чтобы карта была закрыта и заново подать заявление.

Этапы закрытия карты

Причины отказа бывают разные и самые распространенные: задолженность на счету карты либо остались личные средства владельца на счету карты. Ко второму случаю относятся дебетовые карты. В том случае, когда карту успешно закрыли нужно взять справку о том, что карта закрыта, никаких долгов перед банком нет. В непредвиденной ситуации эта справка будет гарантией спокойствия.

Таким образом, закрытие карты можно разделить на два этапа:



Провести необходимые операции с картой перед закрытием.

Пройти процесс закрытия карты.



Кредитные карты бывают разные, как и банки в которых их оформляли. Из этого следует сделать вывод: перед закрытием кредитной банковской карты, проконсультироваться со специалистом банка и после этого правильно закрыть кредитку.





Автор статьи: Александр Матвеев