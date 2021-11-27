    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


27 ноя 03:52

Как правильно закрыть банковскую кредитную карту?



Кредитной картой в настоящее время пользуется каждый второй человек. Но как правильно её закрыть знает не каждый. Многие считают, что достаточно погасить задолженность по карте и забыть про нее. Это самая грубая и распространённая ошибка, которая ведет за собой весьма неприятные последствия.


Главные правила


Достаточно придерживаться пару определенных правил:



  • Оплатить текущие долги по карте.

  • Написать заявление "о закрытие банковской кредитной карты" в отделение банка, в котором была полученная кредитная карта.


Пред тем как писать заявление в отделение банка, рекомендуется отключить все платные услуги, которые оплачиваются автоматически. Также желательно оплатить обслуживание карты (за текущий месяц или за один год). Если этого не сделать, а просто убрать кредитную карту и благополучно про неё забыть, как было написано выше, на ней образуется задолженность.


Задолженность ведёт за собой проценты. Рано или поздно банк даст о себе знать, прося вернуть задолженность вместе с процентами. Поэмтоу для такого использоваия средств банка лучше выбирать кредитные карты с льготным периодом 100 дней


Откуда появилась задолженность? 


Как правильно закрыть банковскую кредитную карту?

Самый распространённый вопрос, который задают сотрудникам банка при обнаружении долга. На самом деле ответ на него очень простой: Карту закрыли неправильно, а счёт на неё в банке остался. Следовательно, насчет этой карты начисляются некие суммы это - годовое обслуживание карты, платные смс уведомления, (которые, внимание списываются раз в месяц) и другие подключенные услуги. Эти все суммы уходят в минус образуя долг, который в скором времени попросят вернуть. Или картой могут воспользоваться мошенники.


Закрыв все долги и отключив платные услуги, на этом не стоит останавливаться. Нужно пройти процесс закрытия кредитной банковской карты. Это очень важный и основной момент, который обычно многие пропускают.


Необходимо написать заявление на закрытие банковской кредитной карты. Лучше всего это сделать в отделении банка, в котором была выдана карта и иметь при себе паспорт. Заявление примут на рассмотрение. В среднем это 30-60 дней - в разных банках время на рассмотрение будет отличаться. По истечению этого срока, служащий банка сообщит закрыта карта или нет.


Если по какой-то причине звонка от банка не было, необходимо позвонить по горячей линии банка либо зайти в мобильное приложение. В случае отказа сотрудник банка сообщит, что нужно сделать, чтобы карта была закрыта и заново подать заявление.


Этапы закрытия карты


Причины отказа бывают разные и самые распространенные: задолженность на счету карты либо остались личные средства владельца на счету карты. Ко второму случаю относятся дебетовые карты. В том случае, когда карту успешно закрыли нужно взять справку о том, что карта закрыта, никаких долгов перед банком нет. В непредвиденной ситуации эта справка будет гарантией спокойствия.


Таким образом, закрытие карты можно разделить на два этапа:



  1. Провести необходимые операции с картой перед закрытием.

  2. Пройти процесс закрытия карты.


Кредитные карты бывают разные, как и банки в которых их оформляли. Из этого следует сделать вывод: перед закрытием кредитной банковской карты, проконсультироваться со специалистом банка и после этого правильно закрыть кредитку.






Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Как исправить плохую кредитную историю. Рефинансирование кредитов Как исправить плохую кредитную историю. Рефинансирование кредитов Hi-tech Кредитная карта от УБРиР банка Кредитная карта от УБРиР банка "240 дней без процентов" События Корпоративная банковская карта Корпоративная банковская карта Разное Перевод средств в интернете Перевод средств в интернете Разное
Не проходите мимо


Лента новостей
Аренда, покупка или продажа недвижимости - какое решение принять? 15:19Наушники высшего качества для геймеров 23:05Лечебные грязи в Абхазии - уникальность и эффективность 07:05Золото лото: пришло время поиграть в правильном казино 11:20Бетис — Реал 0:1, результат матча Примеры 28 августа 2021, сыгравший коэффициент 16:02Английская Премьер-лига: слухи и сделки на трансферном рынке 14:20Какие виды рыб самые питательные и полезные для здоровья? 12:48Кроссовки Lacoste: их виды, особенности и достоинства 18:17Реклама в социальных сетях. Как правильно вести Инстаграм 18:005 базовых упражнений на растяжку развиваем гибкость дома 18:00ТОП-5 миллионеров, сливших деньги 11:15Почему легальная букмекерская контора – это хорошо для игрока? 11:32


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru