Перевод средств в интернете

Денежные переводы в интернете уже давно ни для кого не новшество. И существует большое количество сервисов, которые предоставляют услуги по переводу. Разработчики специально делают сайты по переводу простыми и интуитивно понятными, чтоб любой человек мог воспользоваться их ресурсом с комфортом и быстро.

Денежный перевод на банковскую карту – это простой способ перевода денег без затрат времени, сил, и не выходя из дома. Все, что нужно для того, чтоб его осуществить – номер карты получателя, карта с которой будет осуществлена отправка, и телефон, к номеру которого привязана карта отправителя для верификации.

Пошаговая инструкция как осуществить перевод

Для лучшего понимания процедуры перевода средств, ниже представлено что делать шаг за шагом, чтобы провести операцию:



Переходим на сайт онлайн перевода денег.

Вводим номер карты отправителя, месяц и год, до которого действует карта, CVV-код (находится на обратной стороне карты, три цифры справа после подписи владельца карты), и номер телефона.

Вводим номер карты получателя.

Вводим сумму перевода. Нужно учитывать сумму комиссии (в основном она не более 1-3%).

Проверяем правильность введенных данных, особенно карты получателя нажимаем «оплатить» и подтверждаем операцию с помощью кода, который придет на телефон.

В обязательном порядке сохраняем чек. Практически на любом сервисе есть функция отправки чека на электронную почту, что весьма удобно, так как оттуда он уж точно не потеряется.

Сообщаете получателю о том, что деньги были отправлены и просите подтвердить получение.



На практике эта процедура занимает даже меньше времени, чем то, которое тратится на ознакомление с пошаговой инструкцией.

Что обязательно сделать перед осуществлением перевода

Во избежание ошибок при проведении транзакции, перед тем как приступить к заполнению данных для перевода – нужно проверить баланс счета отправителя. Также преградой может стать лимит на сумму, которую можно потратить в интернете. Лимит можно изменить на нужный в личном кабинете онлайн банкинга. Но лучше это проверить и переделать заранее, чтоб во время осуществления перевода не искать в чем проблема, и не тратить на это время.

Чтобы не попасть на мошенников, нужно проверять сертификаты онлайн ресурса, которым планируется перевод денег, а также читать отзывы пользователей.





Автор статьи: Александр Матвеев