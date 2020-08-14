Кредитная карта от УБРиР банка "240 дней без процентов"

Кредитная карта 240 дней без процентов выпускается УБРиР банком. Продукт популярен среди граждан по причине доступности, выгодного тарифа, максимального лимита– 240 дней. Получить могут граждане без высокой заработной платы. Карта 240 дней имеет плюсы. И далее, как ее получить быстро и просто.

О карте

Кредитка от УБРиР существует в трёх видах. Разница – продолжительность действия беспроцентного грейс периода :



• 60 дней;



• 120 дней;



• 240 дней.



Максимальный льготный период по продукту - 240 дней. При соблюдении условий банка в течение периода гражданин платит ежемесячный минимальный платеж. Проценты за указанный период по услуге не начисляются.



Внимание: нужно внимательно отнестись к вопросу, какие операции подпадают под льготный период, какие нет.



Уральский банк предлагает оперативное получение продукта. Для граждан доступна доставка курьерской службой. Для получения продукта нужно:



1. Подать онлайн заявку на кредитку;



2. Получить одобрение по поданной заявке;



3. Дождаться доставки продукта курьером банка.



При использовании кредитки в льготный бесплатный период Уральский банк на фиксированные операции не начисляет процентную ставку. Если клиент не погасит задолженность перед банком в полном объеме, то он должен внести счет ежемесячный минимальный платеж (3%). Такой кредитный платеж состоит из тела кредита, начисленных процентов. Он обязателен к уплате. При отсутствии ежемесячного платежа – штраф; в конце месяца Уральский банк начислит проценты. Услуга окажется не бесплатной.



Преимущество продукта в требованиях к субъекту, они лояльные. Если в банках в кредите отказали, то кредитку на 240 дней одобрят.

Условия по кредитке

Посмотрите условия карты УБРиР 240 дней без процентов, они зависят от того, какую сумму Уральский банк изначально одобрит клиенту:



• 50-100000 рублей. Граждане получают именно такую сумму;



• более 100000 рублей. При первоначальном обращении вероятность того, что сразу будут установлены такие условия по кредитной карте Уральского банка 240 дней, минимальна. Лимит увеличивается постепенно, по мере активного использования средства платежа.



Максимально доступный лимит – 299 999 рублей. Получить больше указанного размера гражданин в Уральском банке не может. Условия УБРиР карты 240 дней без процентов предполагают процентную ставку в размере 17% годовых (минимальный процент). Ставка может быть выше. Максимальный предел – 29,5%. В промежутке есть фиксированные значения: 20%, 23% и т.д. Уральский банк обращает внимание, что он индивидуально определяет величину ставки для каждого.



Обратите внимание: процентная ставка указывается в договоре. Он подписывается с гражданином в отделение банка, при доставке курьером.

Тарифы

Тариф на кредитную карту УБРиР 240 дней без процентов выгодный. Процент не большой. Выпуск для клиента бесплатный. Гражданин может просто подать заявку и бесплатно получить продукт.



Тарифы по кредитному продукту:



• минимальный платеж - 3% от суммы долга;



• обслуживание зависит от объема операций за месяц. Если ежемесячно клиент тратит более 60 000 рублей, то он может комиссию не платить. Но если объем операций меньше указанной суммы, обслуживание - 599 рублей в месяц.



Внимание: при подсчете суммы в 60 000 рублей учитываются операции по оплате товаров. Остальные платежи, в т. ч. и по снятию наличности, не берут во внимание.



• комиссия за снятие наличных в банкомате зависит от суммы. Если гражданин не снимает в месяц более 50 000 рублей, то он не платит комиссию за операцию. Если операция превысила 50 000 рублей, то взимается 5,99% от снятия. Минимальная комиссия за одну операцию - 500 рублей.

Требования к получателю

Карта банка УБРиР 240 дней предоставляется гражданам, которые соответствуют требованиям. Есть банки, где таких критериев оценки меньше. Но не нужно забывать о низком проценте, который здесь ниже.



Кто может подать онлайн заявку:



• возраст – от 19 до 75;



• официальное трудоустройство - от 3 месяцев. Если заявку подает ИП, то стаж его работы – 1 год (min).



Обязательно оценивается кредитная история. На официальном сайте УБРиР банка сказано, что подача онлайн заявки доступна гражданам, которые не имеют текущих просрочек по кредитам.



УБРиР установил размер минимального дохода: 11 100 рублей в месяц. Доход может быть: заявленным, подтвержденным.



Внимание: указанные требования не распространяются на клиентов, принадлежащих к участникам зарплатного проекта. Пенсионеры, находящиеся на пенсии по старости или выслуги лет, не обязаны иметь постоянного дохода.



По поводу документов, которые нужны для подачи онлайн заявки и получения средств. Нужен один – паспорт гражданина России. Клиент может самостоятельно представить справку об официальном доходе. Бумага повысит шансы на одобрение кредитки, уменьшит ставку.

Зарабатывайте с каждой покупкой

Кредитная карта УБРиР с бесплатным периодом в 240 дней позволяет возвращать потраченные средства. К счету подключается функция кэшбэк. Принцип работы подобен кэшбэку по любой кредитке:



• покупаешь товары и услуги в магазинах, с которыми Уральский банк заключил договор, можешь получить до 40% от суммы покупки;



• если товары оплачиваются в магазинах, которые не являются партнером сети, то кэшбэк - 1% от покупки. Не имеет значения, на какую сумму совершена трата.



Выгоднее первый вариант кэшбэк. Чтобы вернуть максимально возможную сумму, можно зайти на сайт и посмотреть перечень партнеров сети. Если один из магазинов продает то, что нужно клиенту, можно выгодно совершить покупку. Всего около 650 партнеров.



Есть еще специальная категория, где кэшбэк составляет 10% вне зависимости от места покупки. Субъект покупает товар в определенной категории и получает бонус. Ежемесячно или 1 раз в квартал УБРиР меняет такие категории. Их можно узнать на официальном сайте.

Как работает беспроцентный период

Нужно понять принцип использования грейс периода по продукту. Например, клиент первую операцию совершил 1 января. Он имеет право до конца июля не платить проценты, 7 месяцев предоставлено на беспроцентное использование средств. Восьмой месяц - это расчетный период. Клиент обязан в течение 20 первых дней внести на счет минимальную сумму в 3% плюс начисленные проценты.

Обратите внимание: min сумма в 3% должна вноситься не на 8-й месяц, а каждый месяц в течение 7 предыдущих месяцев. А в 8-м еще нужно помимо ежемесячного платежа внести процент.

Как получить кредитный продукт онлайн

Получить карту УБРиР 240 дней можно через сайт банка. Есть два формата подачи онлайн заявки:



1. полная онлайн заявка. Клиенту нужно заполнить 5 блоков информации в онлайн заявке на услугу. Система самостоятельно определит лимит. Сразу указывается адрес доставки. Услуга курьерской доставки предоставляется бесплатно.



2. краткая онлайн заявка. Гражданину нужно заполнить краткую онлайн заявку. После уточнения деталей оператором будет озвучено предварительное решение. Получить карту УБРиР 240 дней без процентов можно в отделение банка.



Оформление онлайн заявки по упрощенному регламенту предполагает условие – наличие аккаунта на портале «Госуслуги». Клиент проходит авторизацию, некоторые поля заявки заполняются автоматически.



Как пользоваться



По поводу пользования кредиткой, то будут уместны рекомендации:



• по максимуму ограничить операции по снятию наличных средств;



• приобретать товары, услуги в магазинах, которые обозначены как партнеры Уральского банка;



• ежемесячно вносить не менее 3% от используемой суммы, чтобы банк не начал начислять проценты до момента того, как грейс период пройдет. Ведь дополнительно при неоплате такого платежа будет применена пеня;



• контролировать состояние счета через онлайн банк, где можно получить подсказки по рациональному использованию кредитного продукта.



Способы погашения



Чтобы использовать средство эффективно, нужно ежемесячно вносить деньги – минимальный платеж. Это можно сделать несколькими вариантами:



• онлайн банкинг. Если у клиента есть другая карта, то он может по реквизитам кредитки осуществить онлайн платеж;



• в кассе отделения банка;



• через терминал или банкомат УБРиР;



• используя электронный кошелек.

При внесении средств на счет в отделение (до 20 000 рублей), комиссия – 50 рублей за услугу. Однократно, что в отделение, что в банкомате нельзя внести больше, чем 85 000 руб. Это лимит на 1 операцию. За день таких операций может быть восемь.

Вопрос и ответ по кредитному продукту

Несмотря на кажущуюся популярность кредиток, есть множество вопросов, которые волнуют клиентов. Изучим те, которые касаются кредитки от УБРиР.

Как быстро можно использовать лимит, установленный для клиента?



Лимит доступен в полном объеме на следующий день после подписания соглашения между эмитентом и клиентом.

Что определяет размер устанавливаемого лимита? Есть возможность роста?



Лимит устанавливается согласно политике банка. Влияет платежеспособность субъекта, его КИ, наличие депозитов в УБРиР, неоднократное погашение кредитных услуг. Увеличение суммы возможно по решению компании. Оно принимается после оценки платежной дисциплины гражданина.

Все ли операции по кредитке подлежат бесплатному использованию?



Нет, есть несколько направлений: оплата товаров и услуг, в т. ч. в режиме онлайн, денежные переводы и оплата услуг в банкоматах. При оплате остальных услуг начисляется ставка, в т.ч. при снятии средств.

Отзывы клиентов

Отзывы о карте 240 дней от Уральского банка разные. Кто-то доволен, кто-то хотел чего-то другого. Но нужно понимать, что та же кредитка - это кредитный продукт, он не предоставляется бесплатно на благотворительных основах. Банку должна быть выгодна услуга. Поэтому нужно понимать, что когда-то нужно будет заплатить за пользование продуктом.

Ирина, 32 года.



Кредиткой довольна. Понравилось, что выдали ее после подачи онлайн заявки. Лимит установили суммой в 50 000. Тариф похож с другими подобными услугами банков. Но мне было удобно, что здесь максимальный грейс период. Более полгода можно пользоваться почти бесплатно средствами банка.

Владислав, 52 года.



Не понял условия действия карты, ее тариф. Например, не дочитал, что обслуживание бесплатно за месяц не всегда. Пришлось ежемесячно вносить платеж 600 рублей (сумма для всех одинаковая по условиям). Не каждая операция попадает под действие бесплатного периода. Мне установили мин. ставку, чему я доволен. Средства не обналичиваю, оплачиваю покупки в магазинах. Подключенный кэшбэк радует. Нареканий нет. Хорошо, что можно использовать кредитный продукт на таких условиях.

Игорь, 23 года.



Не могу сказать, что доволен, или не доволен услугой. Просто нужна была кредитка, подал заявку в Уральский банк, получил ее дома уже на следующий день курьерской доставкой. Неплохой лимит в рублях на период в 240 дней устраивает, хотя при не грамотном использовании можно не мало переплатить за такой продолжительный период. Платеж за обслуживание высоковат. Нареканий к мобильному приложению нет, платежи и операции проводят быстро.

Отзывы о кредитке УБРиР 240 дней подтверждают: нужно внимательно читать условия, понимать принцип работы услуги, в таком случае можно получить выгоду. Да, обслуживание для гражданина будет платным, поскольку не все достигнут указанного лимита по операциям в 60000 рублей. Но при постоянном доходе, стабильной работе можно получить привлекательный процент, продолжительный грейс период. Если учесть высокое качество обслуживание, когда пластик доставляется на дом без посещения отделения, то становится ясно, почему кредитный продукт пользуется спросом среди россиян.



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Автор статьи: Александр Матвеев