Корпоративная банковская карта

Корпоративная карта — это надежный инструмент для управления денежными потоками предприятия. Ее еще называют бизнес-картой. Можно легко оформить корпоративную карту в отделении банка, ведь она упрощает контроль расходов предприятия.

Особенности

Пользоваться такой картой очень просто и удобно, ведь принцип работы такой же, как и в обычной банковской карты. С ее помощью можно:



оплачивать товары для бизнеса;



снимать наличные с помощью банкомата;



оплачивать онлайн-покупки;



оплачивать командировочные, хозяйственные, накладные и другие расходы.



Запрещено использовать карту для:



покупок для личных нужд;



выплаты зарплат;



выплаты больничных пособий;



погашения задолженности.



Необходимо обязательно сохранять все квитанции и чеки, которые подтверждают покупки с ее использованием, ведь потом они пригодятся при сдаче отчета. При проверке налоговая служба всегда тщательно изучает расходы по таким картам, поэтому их документальное подтверждение должно быть на высоком уровне.

Преимущества

Достоинствами использования карт можно считать:



повышение уровня прозрачности расчетов внутри организации;



упрощение ведения отчетности;



возможность проводить расчеты по корпоративному карточному счету;



экономию средств;



возможность обслуживания в любом отделении банка;



высокий уровень удобства;



снижение риска потери или кражи денег;



возможность покупки товаров онлайн;



возможность быстрой блокировки при необходимости;



сокращение трудозатрат компании;



возможность установить лимит;



простоту и высокую скорость пополнения на любую сумму;



тщательный контроль всех потраченных денег;



получение от банка выписки, в которой указаны все операции за отчетный период;



деньги на карте доступны в любой точке мира в любое время суток;



экономию времени на выдачу, а также оформление подотчетных денег;



нет необходимости проводить по кассовой книге предприятия полученные наличные.



Для оформления карт юридическому лицу нужно заключить с банком договор, где будет отображена вся информация о сотрудниках, которые будут ими пользоваться. Также нужны заявления сотрудников на выпуск карт и доверенность на них от предприятия. Чтобы открыть карточный расчетный счет, нужен соответствующий пакет документов.





Автор статьи: Александр Матвеев