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События


07 май 12:10

Деньги на благотворительность: безопасно и быстро!



Мы все реже пользуемся наличными деньгами. В магазинах, кафе, ресторанах, кинотеатрах, даже в общественном транспорте сегодня можно расплатиться банковской картой. А чтобы организовать благотворительный сбор денег, не нужно расставлять в людных местах и супермаркетах своеобразные «копилки» и ждать, пока из пожертвований соберется достаточная сумма. Достаточно рассказать о ситуации в социальных сетях и попросить помощи у неравнодушных людей. При грамотном подходе можно буквально за несколько дней собрать необходимые средства. Но есть в этом способе и свои минусы.


Деньги на благотворительность: безопасно и быстро!

Безопасность прежде всего


Любой благотворительный сбор, который проводят онлайн, требует тщательной подготовки. Вы должны не просто рассказать о своей проблеме, но и подготовить комплект документов, подтверждающих ваши слова, оперативно отвечать на все возникающие у жертвователей вопросы, регулярно выкладывать отчеты.



Но, пожалуй, самая большая опасность таится в том, что для получения необходимой суммы вам нужно будет разместить в общем доступе свои личные данные и информацию о номере карты, телефона. К сожалению, этого иногда достаточно, чтобы беспринципные злоумышленники получили доступ к вашему счету и вывели собранные с таким трудом деньги, оставив вас без финансовой поддержки.



Значит ли это, что нужно отказаться от благотворительных сборов? Конечно, нет! Тем более, что уже существуют решения, обеспечивающие безопасность денежных переводов. Например, на сайте 2mycard.ru можно создавать сборы и не беспокоиться о том, что информация о вашей банковской карте будет в общем доступе.



Как работают подобные сервисы? Вы просто регистрируетесь на сайте, подтверждаете свой профиль с помощью электронной почты или смс-сообщения, привязываете к личному кабинету одну или несколько банковских карт.



Дальше в дело вступает протокол SSL, который шифрует все предоставленные вами данные и отправляет их на хранение на платежный сервер, имеющий наивысшую степень защиты. Вы же получаете платежную ссылку, которую можно разместить в личных профилях социальных сетей, отправить смс-сообщением, в электронном письме или с помощью любого мессенджера.



Это надежный и удобный способ, потому что отправителю останется только ввести сумму перевода и переслать вам на счет свой взнос. Это быстро, удобно, надежно и абсолютно безопасно!



Теперь никто не помешает вам делать добрые дела и поддерживать тех, кто нуждается в помощи.





Автор статьи: Александр Матвеев




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