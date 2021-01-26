Как исправить плохую кредитную историю. Рефинансирование кредитов

Заемщику сейчас предлагается огромное количество различных вариантов кредитования. Они различаются между собой сроками, процентными ставками, наличием страховки. Часто возникают ситуации, когда заемщик, по неизвестным ему причинам, получает от банка отказ.



Это может случиться, если у заемщика испорчена кредитная история в другом банке или МФО, который передал сведения о клиенте в бюро кредитных историй. Тогда необходимо постараться улучшить собственную кредитную историю. Существует несколько способов.



Рефинансирование текущих кредитов

Для улучшения КИ можно обратится в банк РСХБ, проценты которого наиболее выгодны. Необходимо обратиться в офис этого банка с документами на текущие кредиты.







Улучшение при помощи кредитки

Необходимо оформить кредитную карту любого банка, если таковой еще нет. В течение одного календарного месяца необходимо совершать все привычные платежи при помощи этой карты. При этом зарплата должна оставаться целой – она потребуется для погашения задолженности по кредитной карте. По окончанию месяца следует единоразово покрыть всю сумму долга. Очень важно после погашения долга не использовать кредитную карту до конца месяца.



Микрозаймы

Еще один путь к улучшению кредитной истории – взятие микрозайма. Микрофинановые организации практически не отказывают, если КИ не совсем уж печальная, а погасить микрозайм необходимо всей суммой в тот срок, пока на основной долг не начислены проценты.



Использование помощи МФО в некоторых случаях выручает заемщика, если его кредитная история сильно испорчена. Необходимо получить одобрение на минимальную сумму, оформить заявку в электронном виде, получить заем и тут же погасить его. При оформлении заявки стоит отказаться от пунктов «ускорение рассмотрения заявки» и «улучшение истории по кредитам», так как они ничего не решают.



Использование специальных программ

Ряд банков предлагает клиентам использование специальных программ, например, «Кредитный договор». Суть программы проста – заемщик получает минимальную сумму в кредит сроком от года до трех. Это позволяет улучшить КИ, правда, за весьма длительный срок.



Беспроцентное микрокредитование

Есть ряд компаний, которые выдают в качестве кредита суммы в 50, 100, 500 рублей на малый срок без начисления процентов. В некоторых случаях это может стать началом решения проблемы.



Не прибегайте к покупке услуг по улучшению кредитной истории

Некоторые организации обзванивают заемщиков, имеющих негативную кредитную историю, предлагая им заплатить деньги, чтобы внести изменения в бюро кредитных историй. Это невозможно. Такими способами пользуются исключительно мошенники.



Даже если у вас хорошая кредитная история, но вы внезапно получаете отказ, не пугайтесь. Законы РФ пресекают закредитованность населения, а это значит, что на одного человека или одну семью возможно получение не больше, чем четырех кредитов/ссуд/кредитных карт.

