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Разное


12 ноя 17:22

Что имеет значение при открытии вашего автосервиса?



Вы решились открыть свой автосервис? Вы инициативны и демонстрируете хорошие деловые навыки? Но как убедиться, что ваш бизнес достаточно хорош для успеха? Вот несколько полезных советов.


Что имеет значение при открытии вашего автосервиса?

Видимость


Посмотрите, как будет выглядеть гараж со всех сторон. Сфотографируйтесь, погуляйте. Увеличивайте периметр с 10 до 200 метров. Если видимости недостаточно, подумайте, как вы можете что-то изменить. Идея состоит в том, чтобы, например, разместить на крыше выкрашенный в яркие цвета шасси старой машины, чтобы привлечь внимание.


Район


Исследуйте территорию в целом. Проверяйте посещаемость, а также наличие складов поставщиков с большим автопарком. Один из способов получить быстрый набор клиентов - это компании. Не выдавливайте и не выставляйте счета. Если вы довольны руководителями различных предприятий, они будут рекомендовать вас друг другу.


Жители и соседи


Если вы находитесь рядом с жилыми или офисными зданиями, убедитесь, что у вас нет головной боли с соседями. Спросите, шумно ли в этом районе и есть ли люди, которые жалуются.


Торговый центр


Наличие в этом районе торгового центра - признак возможности успеха. Вы также можете напрямую спросить, можете ли вы найти там свою услугу, например, совместив ее с автомойкой. Это предложит больший выбор услуг, а люди, которые посетят торговый центр, сэкономят время и останутся довольны. Для этого необходимо будет приобрети дополнительное оборудование, а для поддержания его рабочего состояния будут нужны запчасти Керхер


Конкуренты


Выясните, есть ли поблизости автомастерские? С какими автозапчастями они работают? Кто их поставщики и их договорные отношения? Вам не нужно отправлять частного детектива, просто спросите соседей, жителей и даже персонал в районе. Если вы решили открыть автосервис рядом с другим, распределите услуги, которые вы будете выполнять. Например, одна СТО занимается в основном ремонтом двигателей и коробок передач, а другая - регулировкой, заменой расходных материалов и мелким ремонтом. Таким образом вы будете помогать друг другу, а сотрудники обеих автомастерских будут специализироваться и сосредоточиться на поставленных задачах. Если автосервис предлагает и услуги мойки машин, тогда понадобиться еще и пеногенератор


Цена


Выбирайте не очень высокие или очень низкие цены. Неправильная стратегия - занижать рыночные цены, полагая, что вы привлечете клиентов. Выделите автозапчасти отдельной графой в сервисе. Сохраняйте бренд в отрасли и старайтесь предлагать качество. Если вы придерживаетесь бонусов и акций, предлагайте клиентам, к примеру, бесплатный кофе.


Площадь и удобства


Совместите размер гаража с тем, какой ремонт вы будете делать и какое оборудование у вас будет. Как вы его развернете? Что будет где стоять, чтобы люди не мешали друг другу и место оптимизировалось? Где вы будете хранить запасные части ? Ответив на эти вопросы, вы обеспечите хорошее соотношение цены и аренды. Предусмотрите комнату для отдыха и релаксации, а также место для пересмены рабочих.


Инфраструктура


Легко ли будет добраться до автосервиса? А зимой? Регулярно ли убирают улицы от снега? Есть тротуар, уличное освещение, асфальтированная дорога? Одной из причин отсутствия клиентов может быть трудный подъезд к месту. В этом случае придется полагаться на рекламу из уст в уста. Помните, что людям нравится жаловаться, а не хвастаться. В большинстве случаев тема о том, что кто-то доволен вами и вашими услугами, будет запущена только в том случае, если кто-то спросит.


Арендодатель и договор


Найдите своего арендодателя. Попросите образец контракта и обсудите его вместе. Важно видеть отношение человека к вам и место, которое вы будете арендовать. Это с самого начала даст понять, сможете ли вы работать вместе, и насколько вы можете положиться на арендодателя.


 


 





Автор статьи: Александр Матвеев




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