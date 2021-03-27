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Разное


27 мар 19:09

Профессиональная переподготовка: путь к успеху



Переподготовка это один из способов повторного выхода на работу. Современная профессиональная переподготовка означает повторное обучение новому предмету для новой работы, часто в новой компании или организации. Например, туристические работники, оказавшиеся без работы, могут решить переквалифицироваться в медицинских, офисных или других востребованных профессий.



Если человек проходит переподготовку, он обычно обучается новым навыкам или совершенно новому предмету. Это может иметь значение при приеме на работу новых людей, которые, например, недавно были уволены, на востребованные должности, что открылись или были недавно созданы в компании. 


Преимущества переподготовки


Профессиональная переподготовка: путь к успеху

Говорят, что знания это ключ к успеху. Вот несколько преимуществ переподготовки как для сотрудников, так и для организаций:



  • Переподготовка увеличивает набор навыков, что у людей уже есть, даже если работа, для какой они переключаются, сильно отличается от той, которую они выполняли раньше. Не все навыки являются hard skills, и многие из soft skills, необходимых для разных ролей, можно переносить и легко использовать в разных сферах.

  • Переподготовка означает возможность получить самые востребованные навыки и компетенции в отрасли, что облегчит работникам карьерный рост и возможности трудоустройства в будущем.


Переподготовка к новой должности и возможность учиться и развивать новые навыки могут помочь людям почувствовать себя более ценными и дать им новое чувство цели, особенно после увольнения.


Главные особенности


После прохождения курсов каждый слушатель получит диплом о профессиональной переподготовке. Все ученики пройдут онлайн проверку зданий после завершения обучения, а также диплом ФГОС образца. Он позволит начать путь в своей новой профессии официально. Онлайн-курсы по всей России предлагают большое количество программ, занятия без отрыва от текущей работы, а также лучшие технологии, которые актуальны в условиях дистанционного обучения.



Гибкость и адаптируемость два ключевых навыка в жизни, и они, безусловно, применимы на рынке труда. Нет никакой гарантии, что работа, на которую сотрудник был нанят 10 или даже всего два года назад, по-прежнему будет востребована сегодня или в будущем. Чтобы идти в ногу с меняющимися отраслями и экономикой, важно при необходимости менять курс и приобретать новые навыки, чтобы иметь постоянную работу.





Автор статьи: Александр Матвеев




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