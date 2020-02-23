Как грамотно выбрать работу в Венгрии

Найти себе работу за рубежом сейчас является одной из наиболее актуальных тем для поиска. На сегодняшний день, размера средней зарплаты в Украине недостаточно для нормального и комфортного существования большинства граждан. И за месяц работы в странах Европы украинец может заработать в несколько раз больше, чем на аналогичной должности на родине.

Где искать работу

Украинцы чаще всего работают в странах ЕС. Большинство начинают свою работу в соседних странах, например, в Польше и Венгрии. Найти работу в Венгрии можно разными способами. Но сегодня наибольшее количество вакансий публикуются на специальных сайтах. Например, можно воспользоваться популярным сервисом поиска работы за рубежом Layboard.com, в котором поиск работы в Венгрии здесь представлен огромным количеством предложенных вакансий для любых соискателей. А подробнее о самом сервисе можно посмотреть здесь – layboard.com.

Востребованные профессии

Сейчас в Венгрии, как и в остальных станах Евросоюза, не наблюдается дефицита кадров, скорее наоборот присутствует переизбыток на фоне безработицы. Потому найти работу сложно в таких отраслях, как:



медицина;



туризм;



юриспруденция;



торговля;



бухгалтерия;



строительство.







Поэтому более востребованные вакансии на:



работников в сфере нефтегазовой промышленности;



электриков;



банковских работников;



узкоспециализированных программистов;



менеджеров и руководителей;



рабочих в сельском хозяйстве.







Если украинцу нужна работа в Будапеште, то ему придется доказать, что его умения и опыт не только соответствуют вакансии, но и то, что он намного способнее и компетентнее венгра-соискателя на эту должность, поскольку существует большая конкуренция.

Что нужно знать соискателю

Для официального трудоустройства в Венгрии необходимо собрать ряд различных документов. Если украинец получает работу в Венгрии, ему предоставляется долгосрочная рабочая виза типа D. А приехав, он должен оформить в иммиграционной службе вид на жительство на 12 месяцев с возможностью продления.

Сегодня для украинцев есть огромный выбор актуальных вакансий за границей. Поначалу может показаться, что найти работу в Венгрии очень проблематично. Но найти работу могут все вне зависимости от образования, знания языка, квалификации и др. Если соискатель готов работать за небольшую по европейским меркам зарплату, тогда можно смело заняться поиском работы.





Автор статьи: Александр Матвеев