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23 фев 12:16

Как грамотно выбрать работу в Венгрии



Найти себе работу за рубежом сейчас является одной из наиболее актуальных тем для поиска. На сегодняшний день, размера средней зарплаты в Украине недостаточно для нормального и комфортного существования большинства граждан. И за месяц работы в странах Европы украинец может заработать в несколько раз больше, чем на аналогичной должности на родине. 


Как грамотно выбрать работу в Венгрии

Где искать работу


Украинцы чаще всего работают в странах ЕС. Большинство начинают свою работу в соседних странах, например, в Польше и Венгрии. Найти работу в Венгрии можно разными способами. Но сегодня наибольшее количество вакансий публикуются на специальных сайтах. Например, можно воспользоваться популярным сервисом поиска работы за рубежом Layboard.com, в котором поиск работы в Венгрии здесь представлен огромным количеством предложенных вакансий для любых соискателей. А подробнее о самом сервисе можно посмотреть здесь – layboard.com.



Востребованные профессии


Сейчас в Венгрии, как и в остальных станах Евросоюза, не наблюдается дефицита кадров, скорее наоборот присутствует переизбыток на фоне безработицы. Потому найти работу сложно в таких отраслях, как:



  • медицина;

  • туризм;

  • юриспруденция;

  • торговля;

  • бухгалтерия;

  • строительство. 




Поэтому более востребованные вакансии на: 



  • работников в сфере нефтегазовой промышленности;

  • электриков;

  • банковских работников;

  • узкоспециализированных программистов;

  • менеджеров и руководителей;

  • рабочих в сельском хозяйстве.




Если украинцу нужна работа в Будапеште, то ему придется доказать, что его умения и опыт не только соответствуют вакансии, но и то, что он намного способнее и компетентнее венгра-соискателя на эту должность, поскольку существует большая конкуренция.


Что нужно знать соискателю


Для официального трудоустройства в Венгрии необходимо собрать ряд различных документов. Если украинец получает работу в Венгрии, ему предоставляется долгосрочная рабочая виза типа D. А приехав, он должен оформить в иммиграционной службе вид на жительство на 12 месяцев с возможностью продления.



Сегодня для украинцев есть огромный выбор актуальных вакансий за границей. Поначалу может показаться, что найти работу в Венгрии очень проблематично. Но найти работу могут все вне зависимости от образования, знания языка, квалификации и др. Если соискатель готов работать за небольшую по европейским меркам зарплату, тогда можно смело заняться поиском работы.





Автор статьи: Александр Матвеев




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