Профессиональная переподготовка: кому нужна и почему востребована

Получение новой специальности или получение смежной профессии с целью расширения и усовершенствования своей профессиональной деятельности, несомненно, актуально в условиях современных требований и конкуренции на рынке труда. Профессиональная переподготовка в Москве дистанционно позволит получить полноценное качественное образование, которое не требует значительных затрат времени и средств, поскольку этот процесс можно совместить с основной работой.







Кому нужна профессиональная переподготовка

Нередки случаи, когда выбранная профессия не приносит ни морального, ни материального удовлетворения, или специалист рассчитывает на карьерный рост, но для этого нужно расширить спектр своих навыков и умений. Получение второго высшего образования процесс не быстрый, и драгоценное время может быть упущено. Кому будет актуально пройти курс:



Для всех, кто разочаровался в выборе профессии и хочет освоить новую специальность.



Для специалистов, которые хотят обрести навыки, получить новые знания и, тем самым, расширить возможности для карьерного роста. Рядовой сотрудник отдела кадров может вырасти в руководителя по управлению персоналом.



Для тех, кто желает получить смежную профессию, чтобы повысить уровень дохода и свою конкурентоспособность. Например, парикмахер может приобрести профессию визажиста.



Для специалистов, у которых образование не соответствует занимаемой должности, могут получить диплом и сохранить за собой рабочее место.



По окончании курса каждый слушатель получит диплом государственного образца, который дает возможность работать в выбранной сфере.







Преимущества профессиональной переподготовки

При наличии высшего или средне-специального образования, курс обучения длится от 3 до 5 месяцев, в зависимости от выбранной специальности. Кроме этого, профессиональная переподготовка включает ряд таких преимуществ:



Насыщенные и полноценные образовательные программы позволяют получить все необходимые знания и умения для освоения новой профессии.



Обучение проходит дистанционно, что позволяет совмещать его с работой и проходить в удобное для специалиста время.



Индивидуальный подход — в курс обучения входят только профильные дисциплины.



По окончании программы обучения и получения теоретических знаний специалист сдает экзамен и получает диплом.



Профессиональная переподготовка равноценна второму высшему образованию, поэтому стоит использовать этот шанс, изменить качество жизни и получать удовольствие от своей работы.











Автор статьи: Александр Матвеев