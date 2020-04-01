    События
    Политика
    Происшествия
    Спорт
    Шоу-Бизнес
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню
01 апр 17:47

Получение водительского удостоверения в автошколе



Автомобиль – это средство передвижения, без которого невозможно представить свободное перемещение по городу. Тот, кто хоть раз длительное время ездил машиной на работу, рынок, природу, знает, как это удобно. 


Как пройти обучение в автошколе


Прежде чем приобрести автомобиль, многие задумываются о получении прав. Получить права можно в автошколе. Это правильное решение. Сеть «Единого Стандарта» – это автошкола недалеко от метро Строгино. Здесь есть возможность проходить обучение дистанционно, начать практические занятия с первых дней начала курса, в распоряжении ученика – личный инструктор. Для получения прав необходимо:



  • пройти теоретическое обучение;

  • сдать экзамен по практическому вождению;

  • получить водительское удостоверение.


Преимущества обучения вождения в автошколе


Получение водительского удостоверения в автошколе

Многие считают, что получение прав без обучения в автошколе дает значительные преимущества: экономия средств и свободного времени. Однако, получить права таким способом не так просто. Ведь, чтобы подтвердить свое право на вождение автотранспортом, необходимо обладать определенными знаниями и продемонстрировать свои умения вождения на практическом экзамене. Если эти условия выполнены, ученик может рассчитывать на получение водительского удостоверения. 


Автошкола в этом отношении подготовленное учреждение. Для обучающихся предоставляется обширная база правил ДД, специальное транспортное средство и помощь профессионалов в теоретических и практических вопросах. Инструктор может вовремя скорректировать навыки будущего водителя, указать на его недостатки, развеять необоснованные мифы о вождении. Цель инструктора – научить водить правильно. Он сопровождает ученика на протяжении всего курса обучения, помогает с оформлением документации и присутствует в день сдачи контрольного экзамена. 


Охватить весь курс обучения автошколы самостоятельно – трудно. При изучении теории возникает масса вопросов, ответ на которых приходится искать во всевозможной литературе, интернете. Это занимает значительную часть времени. В автошколе на все самые сложные вопросы ответит специалист. Получение ответа будет не только быстро, но и достоверно правильно.


Обучение практическим навыкам тоже не простое занятие. Согласно законодательству, обучать может только инструктор. Удостоверение инструктора выдается только после прохождения специального курса. Машина инструктора должна быть оборудована со стороны пассажирского переднего сиденья педалями тормоза и сцепления. Обучающий согласовывает маршрут передвижения и время его совершения в ГИБДД. Вся ответственность за нарушения на дороге, в том числе и наезд на пешехода, лежит на инструкторе. 





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Юридическое лицо: особенности работы Юридическое лицо: особенности работы Разное Одеяло с наполнителем холлофайбер Одеяло с наполнителем холлофайбер Разное Образование и его важность на каждом этапе жизни Образование и его важность на каждом этапе жизни Разное Лечение катаракты Лечение катаракты Разное Обучение вождению и виды автошкол Обучение вождению и виды автошкол Разное Автомобильные дома Автомобильные дома Разное Кредит под залог транспортного средства Кредит под залог транспортного средства Разное Lady Gaga: певицу задержали за езду без номерных знаков Lady Gaga: певицу задержали за езду без номерных знаков Шоу-бизнес
Не проходите мимо


Лента новостей
10 лет вместе: Джейсон Стетхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли празднуют юбилей 22:29Майкл Фассбендер и Алисия Викандер вместе посетили дублинский кинофестиваль 15:33Звездные родители Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали новорожденную дочь уникальным именем 18:45Эмили Ратаковски удивила образом: минимум оголенности и максимум сексуальности 00:29В семье Джамалы и Бекира Сулейманова ожидается пополнение 22:10Николь Кидман в смелом наряде: поклонники в шоке 15:21Бьет – значит любит: Эмбер Херд избивала Джонни Деппа 21:53Джесси Джей и Ченнинг Татум снова вместе: влюбленные посетили вместе MusicCares Person of the Year 21:41Украинский «холостяк» женится: впервые за всю историю проекта пара узаконит отношения 19:05Даниэл Рэдклифф вспомнил забавную ситуацию: актера приняли за бездомного 23:33Джастин Бибер возвращается на сцену после 4-летнего перерыва 17:29Анджелина Джоли в прошлом: Энистон и Питт снова вместе? 14:18


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru