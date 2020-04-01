Получение водительского удостоверения в автошколе

Автомобиль – это средство передвижения, без которого невозможно представить свободное перемещение по городу. Тот, кто хоть раз длительное время ездил машиной на работу, рынок, природу, знает, как это удобно.

Как пройти обучение в автошколе

Прежде чем приобрести автомобиль, многие задумываются о получении прав. Получить права можно в автошколе. Это правильное решение. Сеть «Единого Стандарта» – это автошкола недалеко от метро Строгино. Здесь есть возможность проходить обучение дистанционно, начать практические занятия с первых дней начала курса, в распоряжении ученика – личный инструктор. Для получения прав необходимо:



пройти теоретическое обучение;



сдать экзамен по практическому вождению;



получить водительское удостоверение.



Преимущества обучения вождения в автошколе

Многие считают, что получение прав без обучения в автошколе дает значительные преимущества: экономия средств и свободного времени. Однако, получить права таким способом не так просто. Ведь, чтобы подтвердить свое право на вождение автотранспортом, необходимо обладать определенными знаниями и продемонстрировать свои умения вождения на практическом экзамене. Если эти условия выполнены, ученик может рассчитывать на получение водительского удостоверения.

Автошкола в этом отношении подготовленное учреждение. Для обучающихся предоставляется обширная база правил ДД, специальное транспортное средство и помощь профессионалов в теоретических и практических вопросах. Инструктор может вовремя скорректировать навыки будущего водителя, указать на его недостатки, развеять необоснованные мифы о вождении. Цель инструктора – научить водить правильно. Он сопровождает ученика на протяжении всего курса обучения, помогает с оформлением документации и присутствует в день сдачи контрольного экзамена.

Охватить весь курс обучения автошколы самостоятельно – трудно. При изучении теории возникает масса вопросов, ответ на которых приходится искать во всевозможной литературе, интернете. Это занимает значительную часть времени. В автошколе на все самые сложные вопросы ответит специалист. Получение ответа будет не только быстро, но и достоверно правильно.

Обучение практическим навыкам тоже не простое занятие. Согласно законодательству, обучать может только инструктор. Удостоверение инструктора выдается только после прохождения специального курса. Машина инструктора должна быть оборудована со стороны пассажирского переднего сиденья педалями тормоза и сцепления. Обучающий согласовывает маршрут передвижения и время его совершения в ГИБДД. Вся ответственность за нарушения на дороге, в том числе и наезд на пешехода, лежит на инструкторе.





Автор статьи: Александр Матвеев