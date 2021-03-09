Рекомендации по продлению срока службы батареи ноутбука

В последнее время было много разговоров о времени автономной работы ноутбука — мы рассказывали вам, например, о том, что некоторые люди думали, что Windows 7 неверно сообщает об уровне заряда аккумулятора ноутбука, но на самом деле оказывается, что ОС просто точно показывает износ аккумулятора, так что вы может быть лучше проинформирован о том, когда следует заменить батарею. Понимаете, батарея вашего ноутбука начинает терять емкость, как только вы выезжаете на него со стоянки, и через год или два вам может потребоваться новый аккумулятор, чтобы получить час или два от розетки.

Вы также можете обновить аккумулятор своего ноутбука на более мощное устройство в специализированном интернет-магазине по номеру модели своего ноутбука. Например, батареи для Acer Aspire One можно приобрести в магазине "Acer Parts". Итак, какие шаги вы можете предпринять, чтобы продлить срок службы батареи? Имейте в виду, я не говорю об оптимизации времени работы без подзарядки. Я говорю о том, чтобы получить как можно больше пробега от аккумулятора, прежде чем вам придется его заменять, просто чтобы получить разумное время автономной работы от каждой зарядки. Вот несколько способов максимально эффективно использовать аккумулятор ноутбука:

Держите аккумулятор ноутбука в прохладном месте. Батареи разлагаются быстрее, когда они горячие. Это означает, что вы должны держать вентиляционные отверстия чистыми — не кладите ноутбук на пушистую подушку или мягкую поверхность, которая будет закрывать вентиляционные отверстия и удерживать тепло.

Не кладите ноутбук в рюкзак или другое закрытое пространство, когда аккумулятор еще теплый, удерживая тепло. Аккумулятор, который часто бывает горячим на ощупь, разряжается намного быстрее, чем аккумулятор, который не подвергается постоянной нагрузке. Хуже всего: если ваш ноутбук выходит из строя или не выключается должным образом, аккумулятор может сильно нагреться, когда он упакован в сумку. Проверьте его, чтобы убедиться, что он не стал опасно горячим на выходных.

Не заряжайте ноутбук постоянно. Если вы лишь изредка убираете свой ноутбук от розетки, но оставляете его подключенным к зарядке 24/7, вы оставляете свой ноутбук в состоянии постоянной зарядки на уровне 100% - и это плохо для батареи.

Если вы склонны использовать ноутбук в основном за рабочим столом, поупражняйте аккумулятор ноутбука, разрядив его и подзаряжая один или (что еще лучше) два раза в месяц.

В качестве альтернативы вы можете физически извлечь аккумулятор ноутбука, если вы используете ноутбук за своим столом в течение длительного времени. Если вы удалите его, не храните его в полностью заряженном или разряженном состоянии. Лучше всего хранить его посередине — от 40 до 50 процентов полной зарядки.







Автор статьи: Александр Матвеев