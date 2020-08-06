Как продлить время автономной работы ноутбука?

Что может быть важнее мобильности вашего ноутбука? Когда вы используете его в дороге, время автономной работы ноутбука — это очень важный вопрос. Прежде чем впадать в панику, найдите минутку и узнайте, как правильно использовать батарею ноутбука и продлить срок ее службы. Сейчас это более важно, чем когда-либо, поскольку все большее количество аккумуляторов ноутбуков теперь приклеены и запечатаны внутри своих корпусов и не могут быть заменены, если их состояние ухудшится. Если ваш ноутбук стал разряжаться быстрее, чем прежде, замените его аккумулятор на новый. Магазин аккумуляторов "VIP Battery" имеет широкий выбор устройств для всех производителей ноутбуков. Все батареи рассчитаны на определенное количество зарядов. Один цикл зарядки равен одной разрядке до 0, а затем обратной подзарядке до 100%. С течением временем каждый цикл снижает емкость, а это означает, что чем реже вы его разряжаете, тем дольше прослужит аккумулятор.









Вы можете начать с раздела настроек питания вашего ноутбука и узнать, как работает аккумулятор, и какие настройки нужно использовать. В идеале вы хотите, чтобы ваш ноутбук переходил в спящий режим до того, как его аккумулятор разрядится, а также когда вы не собираетесь использовать ноутбук какое-то время. Для экономии энергии аккумулятора, просмотрите свои приложения и закройте те, которые работают в фоновом режиме и постоянно расходуют заряд. В Windows 10, к примеру, можно использовать режим энергосбережения. Этот режим, ползунок, который появляется только тогда, когда ваш компьютер отключен от сети, снижает яркость дисплея на 30 процентов, предотвращает загрузку обновлений Windows, останавливает синхронизацию приложения Mail и приостанавливает работу большинства фоновых приложений. Не стоит периодически разряжать литий-ионный аккумулятор, а затем заряжать его снова, чтобы перезагрузить или откалибровать его. Этот разрушительный процесс очень сильно влияет на вашу батарею. Стоит ли выполнять полную разрядку пару раз в год? Все сходятся во мнении, что лучше всего дать батарее разрядиться, а затем зарядить ее, когда это возможно.Когда аккумулятор ноутбука становится слишком горячим, внутри него ускоряются электрохимические реакции, но это не означает, что аккумулятор становится более эффективным. Вместо этого батарея теперь производит много энергии, которую она не может использовать и не может безопасно направить на какое-либо оборудование. Это создает еще больше тепла, усугубляя проблему. Это не только может в конечном итоге навсегда повредить внутреннюю часть батареи, но также изнашивает батарею из-за множества химических реакций, в которых нет необходимости, но они в любом случае прожигают срок работоспособности батареи. Если вы заряжаете аккумулятор, и он начинает чрезмерно нагреваться, выключите устройство и извлеките его. Дайте ему время, чтобы он мог остыть, или вы можете переместить ноутбук в прохладное помещение. Самые большие проблемы возникают из-за физического загромождения вентиляционных отверстий. Скопление пыли — одна из проблем, с которой вы можете справиться, почистив вентиляционные отверстия и вентилятор ноутбука. Однако более частая проблема — это использование ноутбука на подушке или одеяле, которое может блокировать вентилятор и удерживать поступающее тепло. Избегайте этого, используя ноутбук только на твердых поверхностях, таких как стол или стол, которые не будут прогибаться и блокировать поток воздуха или охлаждение.Если вы посмотрите на настройки питания Windows 10, вы увидите, что одним из режимов является режим экономии заряда батареи, который поможет вашей батарее работать дольше при низком уровне заряда. Как мы уже упоминали, постоянное снижение уровня заряда батареи до 0% может быть вредным для ее здоровья, поэтому включение режима экономии заряда батареи может помочь предотвратить это. MacOS имеет аналогичные возможности.Также рекомендуется включить режимы адаптивной яркости! Они регулируют яркость экрана в соответствии с окружающим освещением, чтобы сэкономить заряд батареи, когда вы находитесь в хорошо освещенном месте. Эта экономия энергии со временем будет увеличиваться и приведет к увеличению срока службы батареи. Пока вы это делаете, подумайте о включении темного режима вашего ноутбука.Автор статьи: Александр Матвеев