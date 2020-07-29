Запчасти для любых моделей ноутбуков

Большое количество сервисов предоставляют услуги по подбору комплектующих на ноутбуки, но чаще всего ограничивается ассортимент деталей только наличием новых моделей техники. Тяжело что-то найти на ноутбук 2009 года, хотя он и качественной сборки, купить аккумулятор или матрицу уже будет проблематично. На сайте Zeto можно подобрать любую деталь, даже не на самый новый ноутбук, а также воспользоваться дополнительными услугами сервиса — ремонт или чистка компьютера.

Адресная доставка

Сервисом предусмотрена адресная доставка комплектующих ноутбука на дом или офис по городу. Если заказ осуществляется на сайте жителем другого региона, то отправка деталей возможна любой транспортной службой. Оплата производится удобным для клиента способом — наличный и безналичный расчет. Распечатать реквизиты всегда можно на странице оформления заказа, что является достаточно удобной функцией.</p





Функционал сайта

Интерфейс сайта Zeto — удобный, не несущий лишней информации. Можно зарегистрировать личный кабинет — с помощью электронной почты и пароля, получать рассылку — по желанию, о новинках и проведении акций. В принципе, пользоваться ресурсом можно и без создания аккаунта, а просто зайти в каталог, удобно расположенный в левой части сайта главной страницы, и выбрать необходимую категорию товара.

Несколько номеров телефонов для связи, располагаются вверху сайта, что позволяет связаться с магазином с помощью мобильного или стационарного телефона. Благодаря крупным значкам на сайте с иллюстрацией, сразу найти нужный раздел совсем не тяжело. На сайте соблюдается определенная последовательность, по которым можно выбрать необходимый раздел:



Категории.



Бренды ноутбуков и комплектующих.



Новинки.



Бестселлеры.



В самом низу сайта расположена информация относительно адреса компании, гарантий, условия обмена или возврата и т.д.

Дополнительные услуги по ремонту и обслуживанию ноутбуков

Для удобства своих клиентов, Zeto предоставляет не только гарантию качества на комплектующие ноутбуков, но и гарантии на ремонт и модернизацию компьютеров. При покупке необходимой детали, клиент здесь же может произвести установку или замену купленной детали на свой ноутбук. Так значительно экономиться время и средства покупателя. Высококвалифицированный персонал Zeto проведет качественно и быстро любые ремонтные и модернизированные работы с любой моделью ноутбука, о чем и говорится в отзывах о данном ресурсе





Автор статьи: Александр Матвеев