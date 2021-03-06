Как ускорить медленный ноутбук Toshiba?

Chrome занимает 10 секунд и несколько попыток открытия, переключение вкладок может привести к потере всей вашей работы, открытие более 5 вкладок — это предел, а выключение ноутбука — не вариант. Если вы находитесь в этой лодке, вы наверняка знаете, что прохождение через силу больше не помогает. Итак, вы решили принять меры и посмотреть, есть ли что-нибудь, что может исправить это неприятное затруднительное положение. В этой статье мы подробно расскажем о некоторых эффективных способах исправить медленный ноутбук. Среди них наиболее эффективным способом является замена деталей ноутбука. Вы можете ознакомиться с каталогом комплектующих ноутбука Toshiba в магазине "4Toshiba". Приведенные нами методы являются одними из испытанных и проверенных способов решения проблемы более медленных компьютеров. Без лишних слов, вот они:

Отключить программы автозагрузки

Удалите ненужные программы

Отключить и настроить графику

Настройте свои планы электропитания



Отключить программы автозагрузки



На вашем ноутбуке есть программы, которые автоматически запускаются при запуске. Открытие каждой из этих программ во время загрузки вашей ОС может сделать использование ноутбука огромной проблемой. Большинство этих автозагрузочных программ на самом деле не являются необходимыми. Поэтому вы можете проверить список программ, чтобы отключить только второстепенные приложения. Некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите оставить, могут включать в себя антивирусное программное обеспечение.



1. Щелкните правой кнопкой мыши панель задач и нажмите клавиши Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре или выберите Диспетчер задач, чтобы запустить его. Теперь перейдите на вкладку «Автозагрузка» и просмотрите элементы, которые запускаются при запуске, а также их влияние на ваш компьютер.



2. Проверьте эти программы запуска и определите, какие из них вам не понадобятся после открытия компьютера.



3. Чтобы отключить программу, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите « Отключить». Вы не отключите полностью программу от работы, просто активируя при запуске.



Пройдя этот процесс, вы можете легко отключить программы, замедляющие работу вашего компьютера. Отключение высокоэффективных программ приведет к неуклонному снижению скорости загрузки. Однако важно отметить, что программы с Microsoft в качестве издателя лучше оставить в покое. Если вы не совсем уверены, что делать с программой, вы можете поискать в Google, чтобы узнать о ней больше.

Удалите ненужные программы



Ноутбуки — это естественная часть нашей жизни в наши дни. Когда вы регистрируете его вместе с вами, может быть легко потерять из виду установленные вами приложения. Если это так, очень легко удалить любые программы, которые вы не используете. Если у вас есть программа, которую вы используете время от времени, возможно, стоит удалить ее, если размер файла такой огромный. Кроме того, вы можете просто переустановить приложение, когда оно вам снова понадобится.



1. Нажмите кнопку « Пуск» и найдите «Панель управления», затем щелкните « Программы».



2. В «Программы» перейдите на экран « Программы и компоненты».



3. Просмотрите свои программы и решите, какие из них на самом деле не нужны. Если вы не слишком уверены в конкретной программе, воспользуйтесь быстрым поиском в Google, чтобы узнать о ней больше.



Мы часто устанавливаем огромные программы, не осознавая, сколько места они занимают. Если вы думаете, что это может быть так, вы можете легко удалить любые программы, которые не используете. Даже если это программа, которую вы используете снова и снова, если она особенно велика, возможно, стоит просто переустанавливать ее каждый раз, когда вам нужно ее использовать.

Отключить и настроить графику



В Windows обновления делают вещи более плавными, яркими и привлекательными. Если вам нужен более быстрый компьютер, вам придется пожертвовать этими функциями ради повышения производительности. В последних версиях Windows есть несколько отличных анимаций, которые обеспечивают плавный UX.



Чтобы настроить эти параметры, сделайте следующее:

Нажмите кнопку « Пуск» и найдите «Панель управления», затем щелкните « Системы и безопасность».

Затем перейдите в раздел « Система» и выберите « Дополнительные параметры системы».

В разделе « Производительность » щелкните « Параметры», чтобы просмотреть полный список параметров, которые можно настроить.

Если вы не хотите мучиться с выяснением того, для чего предназначен каждый параметр, просто выберите вкладку « Визуальные эффекты » в параметрах производительности.

На этой вкладке выберите Настроить для лучшей производительности, чтобы все выглядело менее маслянистым, но гораздо более эффективным.



Настройте свои планы электропитания



В Windows на панели «Схемы электропитания» есть несколько параметров, позволяющих изменить способ распределения энергопотребления вашим компьютером. В зависимости от того, какой план вы используете, иногда может сильно пострадать ваша производительность. План управления питанием по умолчанию обычно установлен на Сбалансированный, что обеспечивает оптимальное соотношение между потреблением энергии и производительностью. Если вам нужен более быстрый компьютер, возможно, вам понадобится больше энергии. Изменение плана электропитания — самый простой и безопасный способ получить больше энергии. Такие методы, как разгон и пониженное напряжение, могут потребовать немного дополнительных знаний или специального руководства.



1. Перейдите в Панель управления и выберите Оборудование и звук.



2. В этом меню нажмите «Электропитание» и выберите «Создать план электропитания». Введите название своего плана и нажмите Далее.



Таким образом, чрезвычайно полезны следующие вещи:

Удалите программное обеспечение, которое вы больше не используете. Обычно худшими из них являются плагины и расширения браузера. Некоторые из них включают расширения тем, редакторы файлов cookie и т. д.



В той же лодке программы запуска обычно подозреваются в замедлении работы ПК. Удалите или отключите приложения, которые не должны запускаться при запуске. Например, Skype - это не первое, что вы открываете при запуске компьютера, так зачем ему запускаться при запуске?



Если на вашем компьютере регулярно возникают ошибки, погуглите сообщение об ошибке, и там обязательно будет руководство по ее устранению.







Автор статьи: Александр Матвеев