Как использовать социальные медиа для увеличения партнерских продаж

Вы являетесь партнером по маркетингу и хотите зарабатывать больше денег с вашего сайта? Если это так, вы не одиноки. Многие люди, как и вы, обращаются в мир аффилированного маркетинга, чтобы зарабатывать на жизнь.

Если вы не знакомы, аффилированный маркетинг можно определить как маркетинговый процесс, когда кто-то (аффилиат) продвигает продукт или услугу для аудитории. Когда члены их аудитории нажимают на эксклюзивную ссылку и совершают покупку, партнер делает комиссию.

В связи с необходимостью раскрытия вашей ссылки как можно большему количеству потенциальных клиентов социальные сети стали одним из самых популярных мест для аффилированных маркетологов. Одна из главных причин этого решения - способность охватить 3,81 миллиарда человек на всех платформах . Не все эти потребители проявят интерес к тому, что вы предлагаете, но именно эта тактика настолько привлекательна, что может охватить множество разных людей.

Сегодня мы поделимся несколькими советами, которые вы можете использовать для активизации своей стратегии аффилированного маркетинга в социальных сетях. Следуйте и внедрите некоторые из этих советов в свою бизнес-стратегию, если вы хотите видеть больше продаж, вовлеченности и посещаемости сайта.

Найдите правильные платформы для вашего бизнеса

Первое, что вам нужно учитывать, это платформы социальных сетей, которые вы будете использовать для увеличения продаж и переходов по ссылкам. У каждого сайта есть свои преимущества, которые необходимо учитывать, прежде чем принять решение.

Например, Instagram известен своим визуально привлекательным контентом. Поэтому, если вы продвигаете партнерский продукт, который вы можете носить, демонстрировать или демонстрировать, Instagram может стать отличной отправной точкой для вашего путешествия. Если учесть, что платформу используют более 1 миллиарда человек , становится ясно, что достичь целевой аудитории можно, показав нужный контент и установив связь с вашей аудиторией.

Кроме того, Youtube отлично подходит для учебников, обзоров и руководств. Если продукт, который вы рекламируете, содержит множество функций, вы можете создать видеоуроки для людей, стоящих на заборе. Ваше видео может стать источником вдохновения, которое им необходимо выполнить и выполнить свой заказ. К счастью для них, у вас будет удобная партнерская ссылка со специальной рекламой, описанной в описании.

Большая часть понимания платформ, которые вы будете использовать, исходит от вашей целевой аудитории. Другими словами, где ваша целевая аудитория проводит большую часть своего времени? Если ваша цель - охватить людей в возрасте от 18 до 25 лет, вам следует подумать о таргетинге на такие платформы, как Instagram. В то время как люди в возрасте 45-60 человек толпятся в Facebook.

Прежде чем приступить к следующему крупному продвижению, подумайте о своих клиентах и ​​социальных сетях, которые они используют чаще всего.

Продвигать товары и услуги, которые вы используете

Наш следующий совет посвящен продуктам, которые вы продвигаете для пользователей. Некоторые маркетологи считают, что они должны делиться любым предложением, которое приходит им на помощь Правда в том, что такое мышление может принести больше вреда, чем пользы.

Представьте себе, что вы заходите на веб-сайт с различными продуктами во всех отраслях Вы замечаете, что в неделю публикуются несколько сообщений, посвященных различным продуктам и услугам. Если вы посмотрите немного глубже, вы поймете, что для этих акций нет фотографий, видео или реального контекста. Вы, вероятно, не будете чувствовать себя уверенно, покупая продукт по одной из их ссылок, верно?

Вместо того, чтобы использовать этот подход, вы должны полностью одобрить каждый продукт, который вы продвигаете для своих пользователей. Потратьте некоторое время на изучение брендов, которые с вами связываются, обращаются за рецензиями или покупают собственную версию, если это необходимо.

Ваша аудитория оценит тот факт, что вы проводите время с каждым из продуктов, которые вы показываете. Эта стратегия поможет вам создать социальное доказательство, в то же время поощряя вашу аудиторию доверять вашему бренду в будущем.

Поделиться контентом с ценностью

Далее мы обсудим важность создания отличного контента, который дополняет ваше ценностное предложение. Если вы еще не дошли до этого, сейчас самое время создать блог для вашего сайта. Блоги можно использовать для продвижения новых продуктов, общения со своей аудиторией, написания полезного контента и многого другого.

Знаете ли вы, что 77% интернет-пользователей читают сообщения в блоге ? Это означает, что если вы постоянно создаете высококачественный контент, все больше пользователей будут заходить, чтобы узнать, что вы хотите сказать. Если на ваш сайт заходит больше людей, есть больше шансов, что люди перейдут по вашей партнерской ссылке и купят продукт, который вы предлагаете.

Важно отметить, что когда вы создаете контент для своего блога, постарайтесь сосредоточиться на своем контенте и информации внутри него, в то же время разумно включая ссылки на свои партнерские продукты. Потребители оценят тот факт, что ваш сайт не просто стена рекламы. Вместо этого они с большей вероятностью поделятся вашим контентом и кодами продуктов из-за ценности, которую вы вносите в свои сообщения.

Вы можете взять этот замечательный контент и поделиться им со своими подписчиками в социальных сетях. Эта тактика поможет вам создать шум вокруг вашего сайта и продуктов, которые вы спонсируете.

Вовлеките свою аудиторию

Наконец, если вы хотите добиться успеха в социальных сетях, вы должны взаимодействовать со своей аудиторией. Существует множество способов создать веселый и интерактивный опыт для людей, которые следят за вашим брендом.

Вы можете создать бесплатную раздачу, которая поощряет пользователей следить за вашим брендом, оставлять комментарии или делиться своим постом. Используя этот тип взаимодействия, вы можете быстро повысить узнаваемость бренда и привлечь больше людей к вашему сайту.

Опросы и опросы также являются чрезвычайно распространенным способом привлечения вашей аудитории в социальных сетях. Попробуйте спросить у вашей аудитории их мнение по горячо обсуждаемой теме вашей отрасли. Есть большая вероятность, что эта простая подсказка может привести к значительному раскрытию информации и более широкому вовлечению.

Не забывайте уделять время тому, чтобы отвечать пользователям, которые комментируют, кто публикует в блоге, взаимодействуют с брендами, которые вы используете, и следите за потребителями и предприятиями в вашей отрасли. Все эти стратегии направлены на вовлечение и могут помочь вам значительно расширить ваш партнерский бизнес.

Вывод

Партнерский маркетинг не простой, но это один из лучших способов заработать на жизнь в онлайн-сообществе. Бесчисленные бренды хотят донести свой продукт или услугу до пользователей, и вы - идеальный человек для выполнения своей работы.

Социальные сети являются ключевой частью этого плана, особенно если учесть, что 31,24% всего трафика веб-сайтов поступает с таких платформ, как Facebook и Twitter. Вам понадобится время, чтобы создать свой бренд и достичь впечатляющих результатов, но это не за пределами вашей досягаемости.

Продолжайте создавать отличный контент, взаимодействовать с вашей аудиторией и тратить время на исследования клиентов, и у вас не возникнет проблем с ростом продаж через социальные сети.

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Автор статьи: Александр Матвеев