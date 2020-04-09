Как вывести деньги в оффшоры?

Оффшорные счета - это сберегательные счета, расположенные за пределами страны проживания владельца.

Они могут быть использованы для хранения евро и долларов (а также других валют). Большинство счетов могут быть открыты лицами старше 18 лет.

Предлагаемые многими банками большинство оффшорных счетов, доступных российским вкладчикам, базируются на Нормандских островах или острове Мэн (которые имеют отдельные налоговые юрисдикции) и зарегистрировать оффшор в них можно используя небольшое количество документации.

Оффшорные счета предназначены не для всех, но они полезны, если вы работаете или живете за границей, регулярно путешествуете за границу или надеетесь уехать в другую страну.

Например, возможность сэкономить в валюте, в которой вам платят или устраняет риск потери при колебаниях обменного курса.

Как мне открыть оффшорный счет?

Открыть оффшорный счет гораздо проще, чем может показаться, при условии соблюдения минимальных требований, установленных банком.

После того, как вы подали заявку онлайн, вам нужно будет предоставить удостоверение личности, как и в любой другой учетной записи. В зависимости от учетной записи, вам может потребоваться принять дополнительные меры для подтверждения вашей личности.

Существует ряд строгих проверок, чтобы предотвратить попадание оффшорных счетов в руки преступников, которые хотят отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов или участвовать в других незаконных операциях. Вас могут спросить о характере транзакций на вашем счете, или ваш банк может попросить предоставить справочные финансовые документы.

Если ваша заявка будет успешной, вы сможете внести свой первоначальный депозит и начать пользоваться учетной записью.

Каковы налоговые последствия?

Раньше было так, что стандартные сберегательные счета выплачивали проценты только после вычета налога по базовой ставке, в то время как оффшорные сберегательные счета платят проценты без вычета налога. С апреля 2016 года как стандартные, так и оффшорные сберегательные счета платят проценты без каких-либо налоговых вычетов.

Вы обязаны декларировать любые сберегательные проценты, полученные налоговой и таможенной службой. Если вы этого не сделаете, вы можете столкнуться с большим штрафом.

Тем не менее, искушенные вкладчики могут воспользоваться задержкой между получением процентов и уплатой налога, потому что они могут хранить дополнительные средства на своих счетах, тем самым повышая свою прибыль.

Находятся ли мои деньги в безопасности на оффшорном счете?

Прежде чем открыть счет, вам следует узнать у своего провайдера, будет ли защищена ваша сумма денег с помощью другой схемы компенсации.

Например, банки, лицензированные Комиссией по финансовым услугам, охвачены Системой компенсации банковских депозитов, которая защищает первые взносы на определённую сумму в банк на человека.





Автор статьи: Александр Матвеев