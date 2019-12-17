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17 дек 15:35

Как играть в казино Slotozal



Игровой клуб Слотозал предлагает своим посетителям большой выбор игровых автоматов. В каталоге онлайн-казино https://slotozal.pro/ имеются как классические аппараты, например, игровой автомат Sharky, так и последние разработки. Разберем, как начать играть на деньги на официальном сайте клуба Слотозал.



Два режима игры в игровых автоматах


Игровой клуб Слотозал предлагает, как и все прочие онлайн-казино, своим клиентам два режима игры – демонстрационную и полную. Первая дает возможность играть бесплатно и предоставляется на всех игровых автоматах, включая слот Sharky. Чтобы начать играть бесплатно, необходимо нажать на кнопку «Демо» на выбранном слоте.



Как играть в казино Slotozal

Регистрация и пополнение счета в казино Слотозал


Только зарегистрированные пользователи могут ставить в игровых автоматах деньги. Процедура регистрации сводится лишь к указанию email или прохождению аутентификации через одну из соцсетей. Каждый новый игрок получает от казино Слотозал бонусы в виде фриспинов, утроения баллов на первые 30 минут и кешбек на первый день. Кроме того, предлагается депозитный бонус на первые три пополнения счета общим размером в 250%.


Депозит можно пополнить через раздел «Касса» (кнопка находится в правом верхнем углу). Здесь достаточно ввести сумму пополнения счета, после чего выбрать одну из предложенных систем (Visa, Qiwi, MasterCard, WebMoney и прочие). Деньги на счет зачисляются мгновенно.



Игра на деньги в казино Слотозал


После пополнения депозита можно переходить к игре на деньги. Для этого нужно выбрать игровой автомат. Игроку стоит перейти в раздел сайта «Игровой зал». Здесь можно подобрать игровой аппарат по дате добавления, популярности среди клиентов казино или уровню отдачи. Если вы хотите найти определенный слот, его название следует ввести в строке поиска. К примеру, игрока привлекает слот Sharky. Найти его проще всего по названию.


У каждого игрового автомата свои правила. Перед запуском барабанов с ними рекомендуется ознакомиться, а лучше несколько спинов сыграть в демо-версии. Чтобы запустить ее под названием слота нужно нажать кнопку «Демо».



C бесплатной игрой не стоит затягивать. После нескольких спинов стоит перейти к полной версии игрового автомата. Сделать это можно, вернувшись на предыдущую страницу и выбрав кнопку «Играть». В полной версии слота Sharky вместо демо-кредитов будет отображаться баланс депозитного счета игрока. В игровом автомате Шарки игроку предлагается не только задать ставку на спин, но еще и выбрать количество активных линий (от 1 до 9). Ставка делается на каждую включенную линию выплат.


При игре на деньги стоит особенно тщательно оценивать свои возможности. Однако чем больше размер ставки, тем выше возможный выигрыш. В игровом автомате Sharky старшая призовая комбинация принесет игроку сумму в 5 000 раз больше поставленной на линию.





Автор статьи: Александр Матвеев




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