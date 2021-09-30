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30 сен 23:50

Предпринимательство: выбор офиса



Далеко не каждый бизнесмен знает, как важно грамотно выбрать офис для своего предприятия. Иногда совершенно не подходит его месторасположение, иногда – его характеристики и внешний облик. Так как же правильно подобрать собственное помещение https://www.teorema.info/object/langenzipen/ среди великого разнообразия вариантов?


«Лангензипен» - это бизнес-цент, который удачно расположен, а именно в Петроградском районе. Он состоит из двух корпусов, был возведен в 1886 году. 


Бизнес-центр «Лангензипен» имеет множество наград в конкурсах, которые определяют качество офисных помещений. Для того чтобы арендодатели и арендосъемщики эффективно могли взаимодействовать, было разработано специальное приложение, которое полноценно выполняет свои задачи. 


Основные факторы выбора


Начинать поиск своего временного или, желательно, постоянного пристанища для бизнеса стоит так же, как и с собственным жильём:



  • Расположение и инфраструктура,

  • Размер и комфортные условия,

  • Качественные характеристики,

  • Стоимость.


Действительно, наиболее важный вопрос – место дислокации вашей организации. Так же нельзя не отметить и развитость инфраструктуры, что важно как для обладателей личного автомобиля, так и для тех, кто передвигается на общественном транспорте.


Следующий пункт – размер офисов. Это действительно важно, тем более, если в конторе будет работать более 1-2 человек. Учитывайте, что необходимая площадь рабочего места для 1 сотрудника – не менее 12 кв. м., таким образом, помещение небольшого размера (до 60 кв. м.) подходят для достойной работы лишь 5 человек. Отсюда и стоит отталкиваться при выборе конкретного помещения для работы вашего штата подчиненных. 


Предпринимательство: выбор офиса

Размер офиса и особенности параметра


Если существует необходимость разделения одного цельного помещения на несколько «кабинок» или офисов, то это необходимо заранее оговаривать и хозяином строения. Благодаря даже легким перегородкам работа каждого сотрудника будет более спокойной и результативной. Что касается качественных характеристик здания, арендатор всегда указывает класс сдаваемых территорий. 


Всего из 4 – A, B, C, D. А – самый высокий и цена за аренду такого помещения будет наиболее дорогостоящей. Некоторые арендаторы дополнительно классифицируют здания символами (плюс/минус) или числовыми показателями. Сам по себе класс присваивается не просто так, а за ряд оценочных характеристик здания и конкретного офиса, начиная от года постройки, заканчивая отделкой внутри помещений. 


Зачастую предприниматели выбирают офисы класса B, т. к. они мало чем уступают А-классу, а по цене гораздо лояльнее. А вот на стоимость конторы не стоит обращать особое внимание. Иногда высокая цена не говорит о том, что успех вашего дела пойдёт вверх, ведь даже в неудачном районе то или иное здание может сдаваться в аренду по завышенной цене.


 





Автор статьи: Александр Матвеев




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