Предпринимательство: выбор офиса

Далеко не каждый бизнесмен знает, как важно грамотно выбрать офис для своего предприятия. Иногда совершенно не подходит его месторасположение, иногда – его характеристики и внешний облик. Так как же правильно подобрать собственное помещение https://www.teorema.info/object/langenzipen/ среди великого разнообразия вариантов?

«Лангензипен» - это бизнес-цент, который удачно расположен, а именно в Петроградском районе. Он состоит из двух корпусов, был возведен в 1886 году.

Бизнес-центр «Лангензипен» имеет множество наград в конкурсах, которые определяют качество офисных помещений. Для того чтобы арендодатели и арендосъемщики эффективно могли взаимодействовать, было разработано специальное приложение, которое полноценно выполняет свои задачи.

Основные факторы выбора

Начинать поиск своего временного или, желательно, постоянного пристанища для бизнеса стоит так же, как и с собственным жильём:



Расположение и инфраструктура,



Размер и комфортные условия,



Качественные характеристики,



Стоимость.



Действительно, наиболее важный вопрос – место дислокации вашей организации. Так же нельзя не отметить и развитость инфраструктуры, что важно как для обладателей личного автомобиля, так и для тех, кто передвигается на общественном транспорте.

Следующий пункт – размер офисов. Это действительно важно, тем более, если в конторе будет работать более 1-2 человек. Учитывайте, что необходимая площадь рабочего места для 1 сотрудника – не менее 12 кв. м., таким образом, помещение небольшого размера (до 60 кв. м.) подходят для достойной работы лишь 5 человек. Отсюда и стоит отталкиваться при выборе конкретного помещения для работы вашего штата подчиненных.

Размер офиса и особенности параметра

Если существует необходимость разделения одного цельного помещения на несколько «кабинок» или офисов, то это необходимо заранее оговаривать и хозяином строения. Благодаря даже легким перегородкам работа каждого сотрудника будет более спокойной и результативной. Что касается качественных характеристик здания, арендатор всегда указывает класс сдаваемых территорий.

Всего из 4 – A, B, C, D. А – самый высокий и цена за аренду такого помещения будет наиболее дорогостоящей. Некоторые арендаторы дополнительно классифицируют здания символами (плюс/минус) или числовыми показателями. Сам по себе класс присваивается не просто так, а за ряд оценочных характеристик здания и конкретного офиса, начиная от года постройки, заканчивая отделкой внутри помещений.

Зачастую предприниматели выбирают офисы класса B, т. к. они мало чем уступают А-классу, а по цене гораздо лояльнее. А вот на стоимость конторы не стоит обращать особое внимание. Иногда высокая цена не говорит о том, что успех вашего дела пойдёт вверх, ведь даже в неудачном районе то или иное здание может сдаваться в аренду по завышенной цене.





Автор статьи: Александр Матвеев