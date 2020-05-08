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08 май 22:21

Как выбрать бассейн для дома



Существует несколько различных типов конструкции. К примеру, есть бассейны, которые устанавливаются на открытом пространстве, а есть исключительно для крытых помещений. Также можно подобрать конструкции по размеру. Ведь есть бассейны для детей, подростков, для занятия спортом или для семейного отдыха. 


Как выбрать размер 


Выбирая размер для своего будущего бассейна, следует учитывать, сколько человек будут одновременно купаться в нем. Также важно понимать возраст тех, кто будет наслаждаться водными процедурами. Обычно на сайте продавца расписаны все категории и габариты конструкции, как, к примеру, на сайте kirpool.ru, здесь можно подобрать бассейн именно под свои запросы. В целом, эксперты советуют ориентировать на такие критерии: 



  • для 1 купающегося в бассейне с мелкой водой глубина должна составлять – 1 м., ширины - 2 м2 ;

  • если нужен бассейн, в котором хочется стоять, глубина от 1 до 1,5 м., ширина – 2,5 м2;

  • глубокий бассейн – от 1,5 до 2 м., ширина для 1-го купающегося – 3,5 м2;

  • очень глубокий – от 2 м., ширина - 4 м2.


Как выбрать бассейн для дома

Выбирая максимальную глубину, всегда нужно учитывать возраст отдыхающих. К примеру, для детей – не более 30 см., если нужен водоем для обучающих занятий – максимум 1,30 м., бассейн, в котором будут отдыхать подростки, должен быть не глубже 1,40 м. Чаще всего выбирают универсальную конструкцию, глубина которой варьируется от 1 до 2,20 м. Это бассейн с пологим дном. Еще конструкцию могут разделять на два отдельных бассейна, один из которых рассчитан для детей, второй – для взрослых. 


Если планируется использовать конструкцию для прыжков, то глубина водоема может достигать 4 м. 


Как определиться с формой 


После того, как вопрос с размерами решен, можно приступать к выбору формы конструкции. Изначально важно определиться с местом, где планируется устанавливать бассейн. Если речь идет об открытом пространстве, то следует учитывать, что вблизи не должно быть деревьев и кустарников, иначе вода будет постоянно загрязняться. Также важно обеспечить регулярный слив воды. 


По форме бассейн может быть круглый, квадратный или прямоугольный. Хотя в последнее время практикуют и другие формы, но именно эти считаются самыми удобными. В зависимости от площади и назначения бассейна, выбирается форма. Понятно, что если речь идет о тренировках, то лучше выбирать прямоугольный. А вот для отдыха подойдет круглый или квадратный. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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