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03 сен 21:15

Омега-3: суточные нормы и пропорции



Все чаще мы начали обращать внимание на продукты, обогащенные комплексами Омега-3. Это может быть пища с биодобавками, рыбий жир или же БАДы, продающиеся отдельно. Чем же обусловлен такой ажиотаж, что такое Омега-3 и из каких продуктов его можно получать?


Что являет собой Омега-3?


Самое распространенное объяснение звучит приблизительно так: Омега-3 от Swanson — это полиненасыщенные жирные кислоты.


Начнем с понятия о жирных кислотах. Они входят в состав жиров и выполняют 3 жизненно необходимые функции:



  • формируют фосфолипиды и гликолипиды, являясь для них строительным материалом. А эти молекулы являются составляющими мембран всех клеток нашего организма, вне зависимости от ткани;

  • жирные кислоты могут откладываться в клетках в виде триглицеридов - жиров, содержащих глицерин. Когда происходит их расщепление, выделяется большое количество энергии;

  • вещества, производные от жирных кислот, передают информацию между клетками организма. То есть, участвуют в гормональных процессах и влияют на метаболизм.


Омега-3: суточные нормы и пропорции

Жирные кислоты могут быть насыщенные и ненасыщенные. Последние бывают мононенасыщенными и полиненасыщенными. Омега-3, а также Омега-6 относятся к последним. Они не синтезируются в человеческом организме, именно поэтому их нужно получать извне, с едой. В период интенсивных стрессовых, умственных и физических нагрузок у взрослых, и роста - у детей, запасы Омега-3 значительно уменьшаются. Это может привести к ослаблению иммунитета, нарушениям гормонального фона, психологической нестабильности и различным заболеваниям, которые у каждого человека проявляются индивидуально.


Пропорции Омега-3 и 6


На сегодня врачи все чаще наблюдают у пациентов недостаток Омега-3 при избытке Омега-6. При том, организм должен получать эти вещества в пропорции 1:2 соответственно, избыток или нехватка того или иного компонента вредны. Польза будет, когда пропорция соблюдается.


Продукты с Омега-3


Рыбий жир имеет наибольшее количество такого компонента. Из 100 грамм продукта, 99,9 гр. - Омега-3. Но это лекарственный препарат, и назначать его должен врач.


Много кислот Омега-3 содержится в семенах и масле льна, печени трески, рапсовом и оливковом масле, в грецких орехах.


Немалое количество эти витамины имеются в жирной морской рыбе. Медики рекомендуют потреблять ее в пищу 3 раза в неделю. Это лосось, треска, скумбрия, тунец, сельдь, форель.


В сутки взрослый человек должен потреблять 600мг - 1,2 гр. Омега-3 в день. Ребенок - 1-1,2 грамма. При беременности и в период кормления норма увеличивается на 250 мг в сутки.


Будьте здоровы!






Автор статьи: Александр Матвеев




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