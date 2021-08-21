Белковые добавки из насекомых — вегетарианцам на заметку

Решению полностью отказать от употребления продуктов животного происхождения предшествуют различные причины. Вегетарианцы хотят вести иной образ жизни, но это не должно сказаться на собственном здоровье. В поисках полноценной замены белка нужно обратить внимание на протеиновые добавки, изготовленные после переработки насекомых.

Отличия в методах выращивания

Отказу от мяса и молока нередко способствует демонстрация методов выращивания, далекая от идеалистических картинок. Милые бычки и поросята постепенно превращаются в крупных животных, которых также жалко убивать. Ведь на это уходит несколько лет и вкладывается немало труда.

Необходимо создать нужные условия, связанные с установкой температурного режима и параметров влажности. Немало хлопот вызывает подготовка кормов. Огромные площади нужны для выращивания травы, пшеницы, ячменя, кукурузы, сои. Капризы природы уничтожают урожай и начинается дефицит кормов.

Говорить про последний этап убоя не хочется никому. Совсем другая ситуация складывается на предприятиях, выращивающих съедобных насекомых. Сегодня культивируется порядка десяти разновидностей жуков, саранчи и мух (личинки черной львинки).

Особых симпатий подобные насекомые не вызывают, скорее возникают негативные ассоциации. Однако на один цикл производства белка из насекомых уходит порядка двух недель при минимальных затратах. Перепады температур и влажность не мешают размножаться и набирать вес с космической скоростью. Одновременно удается переработать пищевые отходы вместо гниения на свалках.

Ценные продукты

Производители в процессе выращивания стараются максимально улучшить состав готового продукта. Основной объем протеиновой биомассы составляет белок. Содержание доходит до 80 процентов.

Здесь присутствуют очень полезные жирные кислоты, набор витаминов, микроэлементов и аминокислоты. В результате происходит практически полное усвоение с минимальными затратами энергии. Отсутствие отходов и сбалансированный состав благотворно воздействует на жизнедеятельность и состояние внутренних органов.

Найти подходящие протеиновые добавки поможет каталог интернет-магазина. Разнообразная продукция сопровождается фотографиями и подробным описанием. Можно отложить в корзину несколько продуктов для регулярного приема.

Экологически безопасные добавки просто не могут содержать вредных микробов, гормонов и антибиотиков. Можно не опасаться возникновения аллергии. Длительность применения не отразится на здоровье и скорее поможет не обострять хронические болезни.

Прекрасно заменяет сыр и мясо продукт из текстурированного белка, напоминающего тофу. Его едят автономно или используют в качестве фарша. Получаются великолепные бифштексы, фрикадельки, котлеты и колбаса.

Концентрированный белок подходит для изготовления коктейлей. Сухой порошок добавляют в различные блюда. Белковая мука сделает выпечку пышной, продлевает срок хранения.





Автор статьи: Александр Матвеев