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04 июл 11:12

Искусственное мясо: миф или реальность?



Искусственное мясо: миф или реальность?

На сегодняшний день в мире живет огромное количество заядлым мясоедов, которые употребляют его в свой рацион как минимум — раз в день. Но ни для кого не секрет, что выращивание и приготовление этого же мяса значительно трудоемкий и влияющий на экологию процесс. Поэтому ученые создали искусственное мясо, которое практически ничем не отличается от настоящего.


В 2013 году в Лондоне был представлен первый в мире гамбургер из, так называемого, штучного мяса. Специалисты и исследователи в отрасли пищи остались довольны таким открытием. 


Себестоимость первого гамбургера из искусственного мяса на то время становила более $300 000. На сегодняшний день цена снизилась до примерно $10. Несмотря на это, стоимость настоящего мяса все равно остается дешевле. Но ученые работают над тем, чтоб людям было удобнее и выгоднее покупать именно искусственное мясо.


Как создается


Процесс не настолько сложный, как может показаться с первого взгляда. В производстве все так же присутствуют животные, но не в такой форме, как обычно. Используются их клетки, выделенные из сыворотки крови. Из них потом формируют мускулатуру, или попросту мышцы, что и является основой модифицированного мяса.


Другие варианты искусственного мяса


Создание мяса из клеток животных – не единственный способ. 


Beyond Meat — изобретательная компания из Калифорнии, которая делает мясо полностью из растительного сырья, а именно — из гороха, с добавлением сока свеклы и кокосового масла. Данное изобретение оценил сам Билл Гейтс. Несмотря на уже готовую систему создания мяса, ученые продолжают этим заниматься и совершенствуют свою работу. 


Другая же компания из Сан-Франциско, Impossible Foods, делает мясо из пшеницы, картофеля и того же кокосового масла.


В чем выгода и преимущества


Есть ряд преимуществ модифицированного мяса, по сравнению со стандартным изготовлением:



  • искусственный продукт для создания требует в 100 раз меньше земли и в 5 раз меньше воды;

  • весь домашний скот Земли выбрасывает в атмосферу около 15% парниковых газов, которые пагубно влияют на состояние экологии;

  • больше не нужно будет убивать животных ради удовлетворения своих потребностей в еде;

  • вкусовые и физические качества такому мясу придают полностью безопасные ингредиенты, что даст возможность употреблять его людям с проблемами пищеварительной системы, не опасаясь за свое здоровье;

  • отсутствует возможность бактериального заражения такого вида мяса. 


Учитывая все преимущества искусственного мяса, можно сделать выводы, что оно намного полезнее для организма человека и всей экологии в целом.





Автор статьи: Александр Матвеев




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