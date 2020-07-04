Искусственное мясо: миф или реальность?

На сегодняшний день в мире живет огромное количество заядлым мясоедов, которые употребляют его в свой рацион как минимум — раз в день. Но ни для кого не секрет, что выращивание и приготовление этого же мяса значительно трудоемкий и влияющий на экологию процесс. Поэтому ученые создали искусственное мясо, которое практически ничем не отличается от настоящего.

В 2013 году в Лондоне был представлен первый в мире гамбургер из, так называемого, штучного мяса. Специалисты и исследователи в отрасли пищи остались довольны таким открытием.

Себестоимость первого гамбургера из искусственного мяса на то время становила более $300 000. На сегодняшний день цена снизилась до примерно $10. Несмотря на это, стоимость настоящего мяса все равно остается дешевле. Но ученые работают над тем, чтоб людям было удобнее и выгоднее покупать именно искусственное мясо.

Как создается

Процесс не настолько сложный, как может показаться с первого взгляда. В производстве все так же присутствуют животные, но не в такой форме, как обычно. Используются их клетки, выделенные из сыворотки крови. Из них потом формируют мускулатуру, или попросту мышцы, что и является основой модифицированного мяса.

Другие варианты искусственного мяса

Создание мяса из клеток животных – не единственный способ.

Beyond Meat — изобретательная компания из Калифорнии, которая делает мясо полностью из растительного сырья, а именно — из гороха, с добавлением сока свеклы и кокосового масла. Данное изобретение оценил сам Билл Гейтс. Несмотря на уже готовую систему создания мяса, ученые продолжают этим заниматься и совершенствуют свою работу.

Другая же компания из Сан-Франциско, Impossible Foods, делает мясо из пшеницы, картофеля и того же кокосового масла.

В чем выгода и преимущества

Есть ряд преимуществ модифицированного мяса, по сравнению со стандартным изготовлением:



искусственный продукт для создания требует в 100 раз меньше земли и в 5 раз меньше воды;



весь домашний скот Земли выбрасывает в атмосферу около 15% парниковых газов, которые пагубно влияют на состояние экологии;



больше не нужно будет убивать животных ради удовлетворения своих потребностей в еде;



вкусовые и физические качества такому мясу придают полностью безопасные ингредиенты, что даст возможность употреблять его людям с проблемами пищеварительной системы, не опасаясь за свое здоровье;



отсутствует возможность бактериального заражения такого вида мяса.



Учитывая все преимущества искусственного мяса, можно сделать выводы, что оно намного полезнее для организма человека и всей экологии в целом.





Автор статьи: Александр Матвеев