Какие виды рыб самые питательные и полезные для здоровья?

Знаете ли вы, что мелкая рыба полезнее крупной, потому что в ней меньше ртути и что треска содержит такое же количество белка, как и говядина?



Выбор морепродуктов на сайте https://istokfish.ru/catalog/ действительно разнообразен. Хотя многие виды рыб и моллюсков сами по себе богаты холестерином, рыбное меню два раза в неделю не окажет негативного воздействия на уровень холестерина в крови и даст вашему организму важные минералы и жирные кислоты омега-3 (О-3 ЖК).



Вы знаете, какая рыба самая питательная?



Сардины

Сардины - одна из самых питательных рыб; богата О-3 ЖК, которые помогают регулировать и снижать уровень холестерина в крови. Сардины также являются отличной пищей для мозга, потому что они влияют на мыслительные функции и стимулируют память. Эта полезная морская рыба - одна из немногих, которую едят целиком. Вот почему каждый прием сардин богат железом, кальцием, витамином D и укрепляет кости. Сардины также содержат коэнзим Q10, который положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и бодрость. Чего у них нет в избытке, так это ртути, пестицидов и химикатов. Благодаря небольшим размерам и короткому сроку жизни эта рыба поглощает очень небольшое количество вредных веществ. Сардины лучше всего есть консервированными в воде или томатном соусе, но не в масле.



Треска

Если вы когда-нибудь пробовали фирменное английское блюдо «рыба с жареным картофелем», вы, вероятно, ели треску. Этот популярный вид рыбы богат магнием, витамином B6 и ниацином. Он также содержит фосфор, который важен для здоровья зубов и костей, и организм использует его при аэробных и анаэробных нагрузках. Фосфор помогает организму усваивать витамины A, D, E и K. После ее употребления повышается стремление к женщине. Треска - низкокалорийная альтернатива говядине, поскольку обеспечивает организм достаточным количеством белка. Около 30 граммов рыбы содержат 18 процентов белка и всего 22 калории, в то время как такое же количество говядины содержит 80 калорий.



Скумбрия

Скумбрия - еще один очень полезный для здоровья вид мелких рыб. Это один из лучших источников О-3 ЖК - в ней их вдвое больше, чем в хваленом лососе, и она является отличным источником селена, укрепляющего иммунную систему. Селен в организме вместе с белками формирует антиоксиданты и защищает от воздействия ртути. Скумбрия одинаково вкусная как приготовленная на гриле, так и сырая (сашими). Избегайте крупных экземпляров этой рыбы, поскольку они могут содержать больше ртути.



Тилапия

Тилапия очень популярна благодаря своей доступности, приятной цене и вкусовым качествам. Она содержит относительно небольшое количество ртути, потому что быстро вырастает и живет недолго. По сравнению с другой рыбой, тилапия имеет низкое содержание холестерина, натрия и насыщенных жиров. Она богата О-3 ЖК, которые играют важную роль в здоровье сосудистой системы, поддерживают стабильный уровень сахара в крови, помогают стабилизировать психическую систему и снижают риск некоторых видов рака. Если есть выбор, выбирайте тилапию из естественной среды обитания. Рыба, выращенная в инкубатории, содержит меньше омега-3 и больше омега-6 жирных кислот, которые связаны с воспалительными процессами в организме.



В заключение стоит сказать не о рыбе, но о другом типе морепродуктов – водорослях. Их можно добавлять в протеиновые коктейли и соки для повышения бодрости, и именно так они действуют на организм. Они богаты витамином С, цинком и йодом. Красные водоросли содержат 100-процентную дозу витамина B6, железа и фтора, а также минералов, укрепляющих зубы. Они также содержат много кальция, который важен для крепких костей и мышц. Водоросли богаты белками и углеводами, с той разницей, что у них низкий гликемический индекс. Медленное их переваривание является результатом большого количества клетчатки, а кроме того, морские водоросли ускоряют обмен веществ и помогают при падении мужской силы.







Автор статьи: Александр Матвеев