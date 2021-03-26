Диета для мужской фертильности

Многие мужчины имеют проблемы с фертильностью. Это может быть связано с возрастом или состоянием здоровья. Но продукты, которые мы едим, тоже не остались в стороне в решении проблемы. Сегодня все большее количество мужчин имеют проблемы с фертильностью. Однако до сих пор около 20 процентов причин мужского бесплодия остаются неизвестными. Исследования показывают, что правильно сбалансированная диета может помочь мужчинам не только поддерживать хорошее общее состояние здоровья, но и повлиять на фертильность. Доказано, что продукты положительно или отрицательно влияют на качество спермы. Мужчины, которые едят мало фруктов и овощей, чаще имеют проблемы с фертильностью. Итак, какие продукты следует, есть мужчинам, если они хотят увеличить свои шансы на зачатие ребенка?

Чеснок - отличный продукт, который содержит в довольно больших количествах селен и витамин B6. Селен, как антиоксидант, защищает сперму от повреждений и повышает ее резвость. В свою очередь, витамин B6 укрепляет иммунную систему и регулирует гормоны. Кроме того, чеснок является прекрасным источником алицина, улучшающего кровоток в организме, и это положительно влияет на эрекцию. Так что добавляйте чеснок в любимые блюда.

Орехи. Исследования показали, что дефицит цинка может повлиять на уровень тестостерона и уменьшить количество производимой спермы. Орехи богаты цинком, который влияет на фертильность не только мужчин, но и женщин. Ешьте орехи вместо чипсов в качестве закуски.

Бананы. Они являются богатым источником витаминов B1, A, C, магния и белков, которые стимулируют организм производить больше спермы. Кроме того, банан содержит витамин B и бромелайн, которые регулируют работу гормонов, отвечающих за сексуальность и мужественность.

Авокадо. Содержит здоровую и разумную дозу витамина Е, который увеличивает подвижность сперматозоидов и помогает проникнуть в яйцеклетку. Авокадо также содержит фолиевую кислоту и витамин B6. Они помогают регулировать функцию половых гормонов и поддерживают сексуальное здоровье и аппетит к сексу. Лучший способ добавить авокадо в свой рацион - это добавлять их в салаты или бутерброды.

Спаржа. Считается, что спаржа увеличивает количество спермы. В средние века этот овощ считался лекарством от бесплодия. В спарже содержится витамин С, который увеличивает подвижность и жизнеспособность сперматозоидов. Их лучше всего есть в салатах или как дополнение к блюдам.

Помидоры. Многие мужчины, которые борются с проблемами фертильности, имеют низкий уровень ликопина, который в больших количествах содержится в помидорах. Увеличивает количество сперматозоидов и подвижность сперматозоидов. Еще он заботится об их качестве. Например, регулярное употребление ликопина в помидорах гарантирует здоровую сперму. Поэтому обязательно выбирайте томаты, а также арбузы, красные грейпфруты и кетчупы.

Яблоко. Яблоко годится для всего. При употреблении в жидкой форме, например в виде яблочного уксуса, он может творить чудеса. Ежедневное употребление яблок естественным образом увеличивает количество спермы и улучшает ее качество.

Семена тыквы. Они богаты цинком, который является важным минералом, поддерживающим уровень тестостерона и увеличивающим количество производимой спермы. Когда дело доходит до фертильности, ключевую роль играет большое количество сперматозоидов. Семена тыквы также богаты омега-3 кислотами, которые поддерживают кровоток в организме и, следовательно, способность к эрекции и эффективность половых органов. Грызите тыквенные семечки между приемами пищи..

Устрицы. Это также хороший источник цинка. Диетологи утверждают, что всего 15 мг устриц в день поможет восстановить качество спермы. Итак, господа, цинк творит чудеса. Вы также можете найти его в вышеупомянутых орехах и семенах тыквы, а также в яйцах и бобовых.

Граната. Употребление гранатового сока также поможет увеличить количество производимой вами спермы и улучшить ее качество. Это также поможет мужчинам, у которых есть проблемы с эрекцией.

Однако в случае если все это вам не помогает и вы уже долгое время не можете зачат ребенка, стоит обратиться на консультацию в центр репродуктивной медицины IVMED - https://infertility-kiev.com/. Специалисты клиники проведут необходимые исследования, лечения и помогут решить эту проблему.





Автор статьи: Александр Матвеев