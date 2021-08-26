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26 авг 15:24

Вакуумные установки для нанесения покрытий: виды, применение



Главный функционал оборудования – образование, поддержание технического вакуума, получаемого посредством откачки из системы смеси.


Широко применяются вакуумные установки для нанесения покрытий в таких областях:



  • текстильной;

  • металлургической;

  • химической;

  • пищевой;

  • автомобильной;

  • фармацевтической.


При помощи УВН осуществляют покрытие всевозможных деталей. Такие покрытия призваны обеспечить деталям функции:



  • изолирующие;

  • проводящие;

  • барьерные;

  • износостойкие;

  • прочие.  


Благодаря подобному оборудованию получают покрытия фильтрующие, просветляющие, отражающие.


Виды агрегатов, использование


Вакуумные установки для нанесения покрытий: виды, применение

Применяют вакуумные установки при проведении исследований в лабораториях. Подойти для таких целей может устройство, не занимающее слишком много места. Производительность их особо не важна, во всяком случае она – не на первом месте.  


Если предстоит работать с агрессивными газами, оптимальным вариантом станет мембранный насос.


В иных случаях чаще всего задействуют насосы – турбомолекулярный либо форвакуумный.  


Немаловажную роль играют вакуум-установки в испытательном оборудовании. Например, в случае с летательными аппаратами.


В металлургии активно задействованы насосы, имеющие повышенную пропускную способность.


В промышленной сфере прекрасно справятся с поставленными задачами насосы винтовые и когтевые.  Возможно в данном случае использование и диффузионных установок.


К лабораторному типу относят вакуум-установку 976А.


Производители вакуум-оборудования


Производством занимаются компании:



  • Busch;

  • Булат;

  • Agilent Technologies;

  • Edwards;

  • Air Dimensions Inc.


Модель Mink от производителя Busch широко задействована в промышленности и, главным образом там, где уровень вакуума требуется поддерживать постоянно.  


Модель Булат предназначена для нанесения покрытий тонкопленочных. При этом задействуется вакуумно-плазменный метод. Такая модель изначально была разработана для нанесения покрытия на металлические протезы для зубов.


Продукция компания Air Dimensions Inc. задействуется тогда, когда отбирают пробы коррозийных газов.


Самым большим производителем вакуум-оборудования считается компания Agilent Technologies.


А Edwards занимается производством промышленной и лабораторной вакуум-техники. Славится предприятие выпуском обширного ассортимента разно типовых насосов.





Автор статьи: Александр Матвеев




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