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22 апр 11:47

Металлочерепица: виды и преимущества



Огромной популярностью среди кровельного материала пользуется металлочерепица. Благодаря своим особенностям и сравнительно низкой стоимости она завоевала свои лидерские позиции по продажам. Отличный выбор можно найти на сайте https://ivano-frankivsk.kub.in.ua/pokrivelni-materialy/metalocherepycya/ по доступным ценам.


Виды металлочерепицы


Лист металлочерепицы состоит из двух частей основной – это лист стали, который обработанный цинком, и вторая часть покрытие. В зависимости от состава напыления и происходит различия в видах черепицы. Материал, который наиболее часто используется для покрытия:



  • Глянцевый полиэстер. Можно сказать это самое экономичное покрытие, его толщина 25 мкм. Такое покрытие наиболее популярное благодаря тому, что имеет отличную устойчивость к изменениям окружающей среды, достаточно экономичный, можно подобрать практически любой оттенок для покрытия. Эксплуатационный срок до 10 лет.

  • Полиэстер матовый. Характеристика схожая с глянцевым покрытием, но имеет толщину 35мкм. В составе имеется тефлон, который убирает блеск, и придает матовость покрытию. Также срок службы увеличен до 30 лет.

  • Пурал имеет толщину напыления 50 мкм. В составе присутствует полиуретан, который отлично справляется с ультрафиолетом и достаточно устойчивый к его воздействию и механические повреждения ему не так страшны.  Прекрасно переносит температурные скачки. Матовый отличается только на ощупь, похожий на шелк.

  • PVDF – состав из акрила и поливинилфторида. Кроме отличного внешнего вида имеет повышенную антикоррозийную особенность, влияние окружающей среды не имеет значения. Толщина 27 мкм.

  • Пластизол – это пластикат и поливинилхлорид. Особенность — это текстура, которая напоминает березовую кору. Достаточно внушительная толщина 100 и 200 мкм. Можно назвать такую черепицу достаточно прочной.

  • Металлочерепица, которая не подвержена ни внешним факторам, ни механическому повреждению – это, безусловно, призма. Имеет огромную цветовую палитру.


Металлочерепица: виды и преимущества

Преимущества покрытия металлочерепицей


Рассмотрим основные преимущества:



  • Хороший эксплуатационный срок.

  • Температурный диапазон от -50 до +70.

  • Огромный выбор не только цветов, но и форм.

  • Низкая стоимость.

  • Отличная пожаростойкость.

  • Легкость и быстрота монтажа.


Из недостатков:



  • При работе со сложным каркасом может быть большой процент отходов.

  • Отсутствует шумоизоляция.


При правильном выборе покрытия сможет длительное время иметь превосходный внешний вид без износа.





Автор статьи: Александр Матвеев




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