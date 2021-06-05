Одним из коварнейших заболеваний нашего времени является сахарный диабет. Организм больных не вырабатывает инсулин в достаточном количестве, что нарушает правильное функционирование клеток. Нарушение содержания уровня сахара в крови вызывает проблемы с другими органами пациента. Заболевание негативно влияет на работу сердца, нервной системы и кровеносных сосудов.

Осложнения заболевания зависят от своевременного обследования и грамотно назначенного лечения. Свести их до минимума можно, регулируя с помощью назначенных препаратов, уровень сахара в крови. Основные хронические осложнения этого недуга касаются сердечно-сосудистой системы.

Однако, диабет не является приговором, если своевременно диагностировать заболевание и начать эффективное лечение.

Будучи, одной из самых загадочных патологий, поражающих организм человека, болезнь поддается лечению, благодаря достижениям современной медицины. Пациенту назначаются препараты, снижающие уровень сахара в крови и специальная диета, которую он должен строго соблюдать.

К диабету нужно относиться серьезно, поскольку, он грозит опасными осложнениями.

Первый тип заболевания развивается из-за нарушений в работе поджелудочной железы, прекращающей вырабатывать гормон инсулин.

При втором типе диабета инсулин нормально вырабатывается, но клетки организма его не воспринимают.

Заболевание не передается от больного человека, но спровоцировать его могут следующие факторы:

• передача по наследству;

• избыточный вес;

• вирусные инфекции;

• нервные потрясения;

• возрастные особенности.

Ошибочно полагать, что чаще всех, диабет поражает любителей сладкого. Хотя, доля правды в этом есть, поскольку чрезмерное употребление сдобы ведет к увеличению веса.

Основными признаками заболевания являются:

• быстрая потеря веса;

• повышенная утомляемость;

• постоянное чувство жажды;

• физическая слабость;

• расстройство сна;

• кожный зуд.

Первый тип заболевания резко ухудшает состояние здоровья пациента, вызывая рвоты, боли в животе и запах ацетона изо рта. При инсулиновом шоке (головокружение, потеря сознания) нужно быстрее вызвать врача и подключить больного к аппарату ИВЛ или дать мешок Амбу.

Второй тип диабета развивается более медленно, поэтому больной не сразу обращается за помощью.

Обследование, проведенное на специальном медоборудовании, позволит врачу эндокринологу правильно установив диагноз. Если у больного выявлен первый тип заболевания, то ему назначают уколы инсулина. Соблюдать рекомендованную врачом диету, пациент обязан на протяжении всей своей дальнейшей жизни. Запрещенные продукты из рациона нужно исключить.

При втором типе заболевания достаточно употреблять таблетки, а при наличии излишнего веса, стараться сбросить его с помощью физических упражнений. Питаться нужно часто и небольшими порциями. Желательно измерять уровень сахара в крови перед каждым приемом пищи, а также, перед сном.





Автор статьи: Александр Матвеев