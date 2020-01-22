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22 янв 02:21

Лечение болезни Лайма (боррелиоз)



С потеплением погоды, с приходом лета и продолжением яркой части дня, человек смотрит, чтобы провести как можно больше времени снаружи. Независимо от того, касается ли это длительных прогулок с супругом, общения с друзьями или игр с детьми в парке, теплая погода привлекает нас как магнит, и мы хотим провести каждую свободную минуту, наслаждаясь им.



Однако, как магнит, также привлекаются некоторые недоброжелатели, которые могут испортить ваш опыт. Риск укуса клеща и связанных с ним последствий стоит на повестке дня, так как с потеплением времени их популяция растет и скрыта в кустах, а на лугах мелкие вредители ждут своей следующей жертвы.



Проблема с клещами заключается не только в укусе и необходимости посещения аварийного кабинета для удаления всего клеща, но и в рисках заражения какой-либо инфекцией. Одной из наиболее распространенных инфекций, перенесенных с помощью кровососущих клещей, является так называемая болезнь Лайма или известная среди медицинских кругов и как боррелиоз https://www.pro-dezservice.ru/borrelioz.



Раннее выявление заболевания связано с наличием эффективного лечения при болезни Лайма (боррелиозе), но из-за характера заражения часто наступает задержка с посещением кабинета врача, Соответственно задержка с диагнозом и риск развития различных по степени тяжести осложнений, связанных с инфекцией. Около десяти процентов лиц, получавших адекватную терапию, наблюдались остаточные явления различного по степени выраженности характера.


Лечение болезни Лайма (боррелиоз)

Болезнь Лайма: заражение, симптомы, риски, осложнения



Боррелиоз или известный как болезнь Лайма представляет собой острое инфекционное заболевание эндемического характера, основными переносчиками которого являются клещи.






Специфическим возбудителем заболевания является боррелия бургдорфери, а в качестве резервуара инфекции служат различные домашние и дикие животные, птицы, собаки и другие.



Заражение происходит при укусе зараженного клеща, а также в результате дробления инфицированного клеща и попадания жидкости в конъюнктивы. Затрагиваются все возрастные группы без гендерных различий, заболевание характерно для теплых месяцев года (в основном в весенне-летний сезон), так как это наиболее благоприятное время для размножения, роста и развития клещей.



Инкубационный период (время от проникновения возбудителей до первых объективных симптомов заражения) составляет порядка трех-35 дней.



Важной особенностью является наличие так называемого хронического мигриращ еритем (erythema migrans), описываемый часто как буйвол глаза, поэтому характерный его вид на коже в месте проникновения.



Симптомы болезни Лайма варьируются в зависимости от стадии заболевания, описывая поражения кожи, суставов, сердечно-сосудистой системы, глаз, нервной системы и других. Помимо первоначальных изменений на коже часто описываются головные боли ,фебрильность (повышение температуры), боли в мышцах и суставах.



В течение двух до двенадцати месяцев, то развивается, так называемый ранний обобщал стадии, который может включать в себя ущерб на центральной нервной системы (парезы, параличи, полиневрит, миелит и другие), нарушения зрения (иридоциклит, панофталмит) и другие.





Автор статьи: Александр Матвеев




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