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22 апр 14:31

Как притянуть деньги к себе



Вроде бы есть где жить, но хрущевка на окраине не устраивает. Еда на столе есть, но хотелось бы в кафе почаще ходить. Одежда имеется, но вопрос не в базовых потребностях. Загвоздка в том, что не ленишься, много трудишься, но достаток не растет. Что отдых, ремонт или крупная покупка вгоняют в ноль или долги. Пульсирует в висок как притянуть деньги к себе?


Часто человек соизмеряет свой доход лишь с зарплатой. У кого-то он исчисляется еще дополнительной подработкой, сдачей гаража в аренду, например. Люди замуровывают в строгие рамки конкретное поступление средств.


Отдельные персонажи убеждены, что богатство им не светит: денег не было и не будет, скромность не порок, можно обойтись малым и т.д. В систему координат изобилие не вписывается совсем. "Я" и обеспеченность представляются антагонистами.


Чтобы прийти к материальному благополучию, вначале нужно снять ограничения в свое голове. Разрешить в своем сознании богатство, убрать лимит на прибытие средств.


Как притянуть деньги к себе

Денег в мире колоссальное количество, их хватит всем. Каждый из нас имеет право на обеспеченную жизнь. Для этого надо подобрать подходящий для себя способ заработка, подумать о дополнительном источнике.


Невозможно заработать приличное состояние работой, которая претит. Надо знать себя, свои знания, способности и максимально их задействовать.


Отношение с финансами напоминает взаимоотношения между людьми. Деньги нужно любить, хотеть, осознавать предпочтения и не стесняться транслировать миру свои потребности. Если считаете партнера сволочью, не уважаете его, то вашей паре не светит здоровая и прочная связь.


Так и с деньгами. Убеждены, что они несут зло, портят людей, все богатые подлецы — достаток вам не светит.


Законы денег



  • Деньги обладают энергией. Они подчиняются законам природы, притягиваются в движущемся поле. Важно не только поступление, но и способность пропустить через себя энное количество. Важно легко расставаться с деньгами, без горечи и скрежета. Денежный поток течет там, где нет зажимов и застоя


Бывает, что нам предлагают оплатить обед в кафе, либо работу, а мы отказываемся. Тем самым перекрываем "вентиль" поступления средств желающему вас отблагодарить.



  • Деньги ни добрые, ни злые, они нейтральные. Человек сам вкладывает в них отрицательный или положительный заряд.


Согласитесь, одни расходуют финансы на оружие и убийства. Вторые жертвуют на благотворительность, вкладывают в развитие полезного стартапа, лечение, поддержку, обучение.



  • Богатств в мире бессчетное количество. Вселенная готова нам дать все, что мы попросим. Деньгам без разницы в какой семье и стране вы родились, сколько вам лет и какой ваш цвет кожи.


Находите свои самые частые мысли, связанные с финансами. Уничтожайте их, загружайте новые мотивирующие манифесты:



  1. Я благодарен миру за достаток и возможности;

  2. Я люблю деньги, а они меня;

  3. Деньги достаются мне легко.


Начните с преобразования мышления, будьте открыты к предложениям, обучению, шансам. Не бойтесь рисковать, пусть ошибетесь, зато получите бесценный опыт. Все падают, главное встать.


Перестроите мышление на изобильное — и распрощаетесь с бедностью. Затем начнете передавать другим свой бесценный опыт.





Автор статьи: Александр Матвеев




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