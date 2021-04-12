Виды обоев, их свойство и качество

Сколько же видов обоев:



Обыкновенные бумажные

Виниловые

Флизелиновые

Текстильные

Стекловолокнистые и металлические

Жидкие



Как выбрать в таком разнообразии, посетив магазин обоев в Москве? У каждого кто затеял ремонт составлена смета — это важный аспект в начале процесса. Обои можно выбрать для любого бюджета и на любой вкус. Так какие выбрать?

Основные виды обоев. Характеристика

Обыкновенные бумажные обои - оптимальный вариант для сухих теплых помещений. Клеить их можно на обыкновенный клей, купленный в строительном магазине. Конечно, есть минус, при постоянном попадании на них солнца они выгорают, а сырость приводит их к негожести, превращая их в труху.

Виниловые обои-моющиеся и бывают бумажными или тканевыми. Они имеют два слоя покрытия, поэтому они будут по прочнее от бумажных, а поливинилхлоридная пленка защищает их от влаги. Имея тисненый рисунок и свойства чуть-чуть растягиваться делают их хорошим вариантом если стены в комнате имеют неровности, а солнце не является для них угрозой. Клеятся виниловые обои на обыкновенный клей, который наносится непосредственно на стену и полотно.

Флизелиновые обои эрисманн - самый прочный вид, который содержит сложные волокна и целлюлозу. Достоинство этих обоев в том, что они не подвергаются к внешним повреждениям. Стойкие к влаге и солнечному свету. Флизелин клеится легче, чем бумага, так как не имеет свойства садиться и растягиваться.

Текстильные обои имеют синтетический или бумажный нижний слой. Верхний состоит из искусственного или натурального полотна: льна, вискоза, шёлка или велюра. Вид этих обоев создают уникальный и оригинальный эффект. Для поклейки этих обоев требуется ровная поверхность стены, так как они подчеркивают все изъяны. Так же они очень подвержены внешним повреждениям.

Стекловолокнистые обои-долговечный отделочный материал, который можно использовать в любых помещениях. Имея стеклянную пряжу, этот вид защищен от повреждений. Обыкновенный клей для таких обоев НЕ подойдёт. Он для этих обоев есть в двух видах: сыпучий и в готовой смеси. Готовый клей можно использовать сразу, сухой же необходимо развести водой. К качеству обоев можно добавить экологичность, гипоаллергенность и пожаробезопасность. Необходимо знать, при нарезке таких обоев нужно защитить лицо маской, тело специальной одеждой, так как они содержат кварцевый песок, частички которого могут повредить слизистую поверхности глаз и кожу. Чаще всего эти обои клеят под покраску.

Металлические обои состоят из пористой бумаги, которая покрыта алюминиевой фольгой и окрашены антистатической краской. При поклейке таких обоев нужно тщательно подготовить стены они не должны быть с дефектами, после нужно обработать поверхность специальным влаговпитывающим составом и купить специальный клей. Уход за такими обоями не составляют никакой сложности, так как их тоже можно мыть.

Жидкие обои — это одна из разновидностей декоративной штукатурки, в основу которой входит волокна целлюлозы, шелка и хлопка. Такие обои существуют в сыпучих и жидких формах. Они наносятся шпателем. Достоинство этих обоев в том, что на них не появится грибок и плесень. К минусам относятся быстрый износ и непереносимость влаги.





Автор статьи: Александр Матвеев