Как сделать ремонт в однокомнатной квартире «под ключ»

Ремонт — это трудоемкий процесс, который требует определенных навыков и много свободного времени. Не всегда это можно сделать самостоятельно. На помощь приходят фирмы, которые занимаются ремонтами. Заказать ремонт однокомнатной квартиры под ключ можно на специальном сайте. Специалисты помогут определиться с дизайном и выполнить все оговоренные работы за время отсутствия хозяев.

Что представляет собой ремонт «под ключ»

Когда квартира небольшая, то не представляется возможным одновременно проживать там и делать ремонтные работы. Тогда на помощь приходят фирмы с системой «под ключ». Заключая договор с компанией заказчик получает:



Расчет стоимости работ согласно дизайнерскому проекту.



Выполнение всех черновых работ по проекту.



Работы по завершению дизайнерского проекта: поклейка обоев, покраска стен, установка напольного покрытия и т.д.



Контроль сотрудниками фирмы за качеством выполнения работ.



Генеральная уборка квартиры после ремонта.



Такой вариант ремонта избавит клиента от всех хлопот ремонта. Достаточно составить дизайнерский проект, после чего оформить сделку по его реализации. Сроки окончания оговариваются и прописываются отдельно в договоре. Компании по ремонту тщательно следят за своей репутацией, поэтому все объекты сдаются четко в установленный срок.

Как происходит ремонт квартиры

Заказываю услугу по ремонту «‎под ключ» можно быть полностью уверенным в качестве его выполнения. Как правило, строители обладают высокой квалификацией и отвечают за качество проделанной работы.

После подписания договора на оказание услуг, компания приступает к выполнению поставленных задач. От владельца требуется только освободить квартиру для проведения ремонта. Клиент имеет право контролировать все процессы связанные с ремонтом, если в этом есть необходимость.

Но компании по ремонту стараются сделать ремонт в квартире максимально комфортным и оградить владельца квартиры от решения мелких ремонтных вопросов.

Многие компании закупают строительные материалы напрямую у производителя и осуществляют самостоятельную доставку всего необходимого к месту ремонта.

Для ориентировочной стоимости ремонта в однокомнатной квартире «под ключ» достаточно заполнить форму на сайте компании или обратиться за консультацией к менеджеру.

Сотрудники фирмы подробно расскажут заказчику условия работы и помогут в осуществлении ремонта−мечты.





Автор статьи: Александр Матвеев