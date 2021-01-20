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Как сделать ремонт в однокомнатной квартире «под ключ»
Ремонт — это трудоемкий процесс, который требует определенных навыков и много свободного времени. Не всегда это можно сделать самостоятельно. На помощь приходят фирмы, которые занимаются ремонтами. Заказать ремонт однокомнатной квартиры под ключ можно на специальном сайте. Специалисты помогут определиться с дизайном и выполнить все оговоренные работы за время отсутствия хозяев.
Что представляет собой ремонт «под ключ»
Когда квартира небольшая, то не представляется возможным одновременно проживать там и делать ремонтные работы. Тогда на помощь приходят фирмы с системой «под ключ». Заключая договор с компанией заказчик получает:
- Расчет стоимости работ согласно дизайнерскому проекту.
- Выполнение всех черновых работ по проекту.
- Работы по завершению дизайнерского проекта: поклейка обоев, покраска стен, установка напольного покрытия и т.д.
- Контроль сотрудниками фирмы за качеством выполнения работ.
- Генеральная уборка квартиры после ремонта.
Такой вариант ремонта избавит клиента от всех хлопот ремонта. Достаточно составить дизайнерский проект, после чего оформить сделку по его реализации. Сроки окончания оговариваются и прописываются отдельно в договоре. Компании по ремонту тщательно следят за своей репутацией, поэтому все объекты сдаются четко в установленный срок.
Как происходит ремонт квартиры
Заказываю услугу по ремонту «под ключ» можно быть полностью уверенным в качестве его выполнения. Как правило, строители обладают высокой квалификацией и отвечают за качество проделанной работы.
После подписания договора на оказание услуг, компания приступает к выполнению поставленных задач. От владельца требуется только освободить квартиру для проведения ремонта. Клиент имеет право контролировать все процессы связанные с ремонтом, если в этом есть необходимость.
Но компании по ремонту стараются сделать ремонт в квартире максимально комфортным и оградить владельца квартиры от решения мелких ремонтных вопросов.
Многие компании закупают строительные материалы напрямую у производителя и осуществляют самостоятельную доставку всего необходимого к месту ремонта.
Для ориентировочной стоимости ремонта в однокомнатной квартире «под ключ» достаточно заполнить форму на сайте компании или обратиться за консультацией к менеджеру.
Сотрудники фирмы подробно расскажут заказчику условия работы и помогут в осуществлении ремонта−мечты.
Автор статьи: Александр Матвеев