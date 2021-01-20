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20 янв 11:38

Как сделать ремонт в однокомнатной квартире «под ключ»



Как сделать ремонт в однокомнатной квартире «под ключ»

Ремонт — это трудоемкий процесс, который требует определенных навыков и много свободного времени. Не всегда это можно сделать самостоятельно. На помощь приходят фирмы, которые занимаются ремонтами. Заказать ремонт однокомнатной квартиры под ключ можно на специальном сайте. Специалисты помогут определиться с дизайном и выполнить все оговоренные работы за время отсутствия хозяев.


Что представляет собой ремонт «под ключ»


Когда квартира небольшая, то не представляется возможным одновременно проживать там и делать ремонтные работы. Тогда на помощь приходят фирмы с системой «под ключ». Заключая договор с компанией заказчик получает:



  • Расчет стоимости работ согласно дизайнерскому проекту.

  • Выполнение всех черновых работ по проекту.

  • Работы по завершению дизайнерского проекта: поклейка обоев, покраска стен, установка напольного покрытия и т.д.

  • Контроль сотрудниками фирмы за качеством выполнения работ.

  • Генеральная уборка квартиры после ремонта.


Такой вариант ремонта избавит клиента от всех хлопот ремонта. Достаточно составить дизайнерский проект, после чего оформить сделку по его реализации. Сроки окончания оговариваются и прописываются отдельно в договоре. Компании по ремонту тщательно следят за своей репутацией, поэтому все объекты сдаются четко в установленный срок.


Как происходит ремонт квартиры


Заказываю услугу по ремонту «‎под ключ» можно быть полностью уверенным в качестве его выполнения. Как правило, строители обладают высокой квалификацией и отвечают за качество проделанной работы.


После подписания договора на оказание услуг, компания приступает к выполнению поставленных задач. От владельца требуется только освободить квартиру для проведения ремонта. Клиент имеет право контролировать все процессы связанные с ремонтом, если в этом есть необходимость.


Но компании по ремонту стараются сделать ремонт в квартире максимально комфортным и оградить владельца квартиры от решения мелких ремонтных вопросов.


Многие компании закупают строительные материалы напрямую у производителя и осуществляют самостоятельную доставку всего необходимого к месту ремонта.


Для ориентировочной стоимости ремонта в однокомнатной квартире «под ключ» достаточно заполнить форму на сайте компании или обратиться за консультацией к менеджеру.


Сотрудники фирмы подробно расскажут заказчику условия работы и помогут в осуществлении ремонта−мечты.





Автор статьи: Александр Матвеев




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