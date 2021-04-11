Как выбрать целевую аудиторию для фирмы?

Как сделать рекламу эффективной? Разумеется, что вопрос этот непростой, и многие люди бьются как раз над тем, чтобы можно было найти способ и сделать свою рекламу именно такой, чтобы она хорошо воздействовала и приносила пользу и клиентов.

Но все сходятся в одном: прежде чем запускать свою рекламу в действие, нужно хорошо продумать все ее аспекты, только в этом случае можно рассчитывать на то, что ваша реклама, будь то реклама по радио или телевидению либо же распространение листовок по ящикам, и правда принесет вам пользу.

Одним из базовых понятий для любого рекламодателя является понятие целевой аудитории https://okocrm.com/blog/tselevaya-auditoriya/. Практика показывает, что если обращать внимание и задумываться над тем, на кого именно рассчитана ваша реклама в лифтах или в любом другом месте, то вы сможете не только повысить эффективность вашей рекламы, но и сэкономить весьма много денег. А ведь эти две цели всегда идут вместе, так что каждому предпринимателю всегда хочется добиться как того, так и другого.

Как же выбрать свою целевую аудиторию?

Начать с того, что существует очень большое количество параметров, по которым она может быть выбрана. Например:



пол и возраст. Естественно, что на разные товары есть спрос у разных групп людей. Этот принцип определяется наиболее просто.



район проживания. Очень актуально тогда, когда вы предполагаете использовать такие способы, как распространение листовок по ящикам и реклама в лифтах. Район проживания имеет значение тогда, когда у вас есть, например, магазин только в одном районе города.



Если вы запустите телерекламу, то об этом узнают жители всего города, а то и области. С одной стороны, это хорошо, но если у вас стоит цель сэкономить рекламный бюджет и стрелять прицельно, а не как попало, то здесь придется признать, что охват получился намного шире целевой аудитории. А это значит, что эффективность

невысокая.

Если проводится распространение листовок по ящикам, то можно не только бросать письма в каждый попавшийся ящик, но также рассылать их конкретным людям.

Например, тем, которые уже были вашими клиентами или находятся в вашей базе данных. Нет никакого сомнения в том, что если вы отошлете именные письма, где к каждому обратитесь по имени, то это вызовет намного больше позитива в ваш адрес - а значит, будет способствовать более детальному прочтению всех ваших предложений.

Если же ваш способ - это реклама в лифтах, то нужно сказать, что он и сам по себе не подразумевает больших затрат. Чтобы сделать его эффективнее, начните расклейку за несколько дней до начала акции или распродажи - и вы увидите хороший результат.





Автор статьи: Александр Матвеев