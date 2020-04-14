Для чего нужна email-рассылка малому бизнесу

Интернет маркетинг всегда находится на пике востребованности. Такой спрос на эти услуги обусловлен реальными факторами, которые срабатывали на результат. Все познается по мере опыта. Для того, чтобы его обрести, нужна практика. Именно поэтому, специалисты стали развивать веб-маркетинг, который может решить даже самые сложные вопросы в области развития малого бизнеса. Подробнее можно узнать по ссылке: https://semantica.in/blog/kak-malomu-biznesu-zapustit-email-rassylku-i-ne-poteryat-dengi.html.

Снижение активности и кризис: что делать?

Email-рассылка помогает решить любые проблемы и трудности во время кризиса. Это единственное решение, которое позволяет выбраться в ряды конкурирующих фирм, при этом сэкономить время и деньги на прокачку узнаваемости бренда. Маркетологи нередко обращаются к электронным рассылкам,так как такая методика имеет хороший потенциал.

Почтовая рассылка — это не одноразовое действие. Это долгосрочное мероприятие, которое позволит решить основные цели рекламной фирмы. К основным преимуществам рассылки относятся:



повышение узнаваемости бренда за счет постоянного мелькания сообщений, таким образом компания напоминает о существующем бренде, фирме, продукции или услугах;



рассылка может быть персональной, согласно собранной базе данных, то есть круг потенциальных покупателей сужается, но 95% из всех сделают свой выбор в пользу рекламируемой фирмы;



это хорошее напоминание о том, что можно сделать повторную покупку;



используется как "форма обратной связи";



сбор базы данных;



можно проанализировать эффективность рекламы, это позволит увеличить доход от бизнеса и продаж.



Email-маркетинг экономит не только время, но и ресурсы. В основном это процедура проводится в автоматическом режиме. Предварительно разработанный текст запускается в рассылку, именно поэтому является самым дешевым методом получения большого количества продаж. Минимальное вложение в развитие бизнеса может привлечь сотни клиентов.

Простая подготовка рассылки

Обычно, как показывает практика, такие письма попадают в папку "Спам". Но, есть специальные разработчики контента, которые умеют обхитрить систему и завуалированно преподносить рекламный текст. Таким образом, вероятность того. что клиент увидит и прочтет сообщение увеличивается в разы. Самое главное, исключить шаблонные выражения: "Покупайте", "Приходите", "Розыгрыш" и прочее.





Автор статьи: Александр Матвеев