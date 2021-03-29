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29 мар 23:48

Бурение скважин малогабаритными установками



Применение при бурении скважины малогабаритной установкой становится популярной услугой. Компания voda v dome обеспечивает качественное бурение скважин на любом грунте при помощи МГБУ.

Бурение скважин малогабаритными установками


Преимущества использования малогабаритного оборудования


Использование такого оборудования более выгодно и имеет ряд преимуществ в использовании:



  • Сравнительно недорогой способ обеспечить себя водой.

  • Отлично подойдет если использовать в ограниченном пространстве, может пройти в ворота от 70 см.

  • Нет необходимости расчищать проезд и освобождать место для бурильной установки, она занимает минимальное место 1,5 на 1,5 метра.

  • Минимальный расход энергоресурсов.

  • Для работы достаточно пары человек.

  • Хорошая скорость бурения. В кратчайшие сроки скважина будет готова, благодаря разнообразным методам работы.

  • Гарантия скважину сделанную таким оборудованием составляет не менее трех лет.


Бурение скважин малогабаритными установками

Из недостатков можно назвать нецелесообразность применения в тяжелом грунте, и может возникнуть трудность в пробивании. Также стоит отметить небольшую глубину, но этот вопрос можно решить если предварительно проконсультироваться с геодезистом и узнать глубину прохождения водяного пласта. Если учитывать недостатки, то можно без проблем пробурить скважину и наслаждаться собственной водяной системой.


Варианты обустройства скважины


В зависимости от глубины скважины она может быть артезианской, абиссинской или песчаной. По применению она может быть летней или зимней, а также полноценная с кессоном.


Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Если это летний дачный вариант, то тут может быть с автоматикой или без. Наличие кессона будет необходимым, если использование скважины подразумевает круглогодичное использование и запитку водой дома. Также можно сделать зимний вариант с адаптером без кессона при этом адаптер располагается ниже глубины промерзания грунта.


Окончательная стоимость скважины будет зависеть от использованных материалов при установке обсадной трубы и от глубины пробиваемой скважины.




Компания «Вода в доме» предоставляет свои услуги с 1996 года при этом гарантирует профессионализм, оперативность, глубокое бурение, определение и поиск воды на участке, в работе используют безопасные материалы, которые отвечают всем стандартам качества.





Автор статьи: Александр Матвеев




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