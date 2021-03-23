Какой бизнес нуждается в аутстаффинге персонала

Практически каждый бизнес постоянно сталкивается с проблемой оформления иностранных рабочих. Да и кадровые затраты, налоги на персонал довольно высокие. А ведь при этом регулярно необходимо общаться с представителями госструктур, проверяющими органами. Вот и приходится постоянно искать способы оптимизировать расходы, одновременно с этим увеличив доходы.

Для этого существуют организации, наподобие outstaffing-sovetnik.ru/autstaffing, которые помогают оформить как иностранный персонал, так и граждан России. При этом все трудовые отношения с работниками являются законными, как и ведение полной отчетности. Также происходит контроль за тем, чтобы все нормы трудового и налогового законодательства строго соблюдались.

Принцип работы аутстаффинга персонала:



персонал без отрыва от производства продолжает выполнять свои функции на прежнем рабочем месте;



все сотрудники оформляются на юридические лица подставной компании;



работодатель не касается кадрового делопроизводства и прочих кадровых процедур.



В результате снижается нагрузка на кадровую службу, экономятся средства за счет оптимизации налогов и снижения издержек. Получается, что при заказе услуги вывода персонала компании однозначно выигрывают. На содержание сотрудников тратится меньше прибыли до тридцати процентов.

Как решить проблему с ограничением штата

В некоторых случаях это приходится делать с целью оптимизации налогообложения. Также приходится ограничивать количество персонала, когда фирма является лишь небольшим филиалом и увеличить штат не представляется возможным. Конечно же, при этом наблюдается недостаток кадров, теряется прибыль из-за нехватки людей для обработки заказов. Если же вывести рабочих за пределы своего штата, то проблема решается сама собой. Переоформленные сотрудники на другое агентство позволяют принять на работу необходимое число профильных специалистов.

Как экономить на трудовых соглашениях и временных кадрах

Когда существует необходимость в привлечении временных работников, то возникает неприятный момент в виде выплаты выходного пособия. Подобные затраты нецелесообразны и их хочется избежать. Поможет в этом аутстаффинговый сервис, который направлен на оформление сотрудников от двенадцати месяцев до полутора лет. Таким образом, предприятие сократит издержки и оградит себя от выплаты выходного пособия, когда проект будет завершен.

Именно аутстаффинг поможет иметь нужный объем работников, которым производится оплата лишь за выполненную ими работу. Никаких дополнительных затрат и лишней ответственности.





Автор статьи: Александр Матвеев