Правильный вес ребенка: сколько должен весить ваш малыш?

Часто мысли молодых родителей заняты тем, сколько должен весить их малыш. Если вы обеспокоены тем, что ваш ребенок набирает вес слишком медленно, мы расскажем, в чем может быть причина и как это исправить.

Сначала нужно выяснить, есть ли повод для волнения. Беспокойство родителей по поводу веса ребенка не всегда оправдано. С другой стороны, также нельзя пренебрегать этим. Правильная прибавка в весе в первый год жизни ребенка очень важна для его физического, умственного и эмоционального развития. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать своего ребенка с другими детьми, просто обратитесь к врачу. В поликлинике ребенок будет осмотрен, и врач оценит, правильно ли набирает вес ваш ребенок. Хотя существуют определенные стандарты веса у детей, каждый из них развивается в своем темпе. Купить весы для новорожденных можно на сайте Медэкс-Интер.

Вес ребенка сразу после родов

В момент рождения дети могут различаться по весу до 100 процентов. Новорожденный ребенок может приветствовать мир весом 2250 и 4500 граммов. Некоторые дети маленькие, другие побольше. Но практически все они худеют в первые дни после родов. Это связано с тем, что ребенок мочится, дышит в другой среде, его кожа сохнет за счет выхода воды в окружающую среду и, кроме того, теряет энергию, запасенную в жировой ткани. Через несколько дней здоровый ребенок восполняет потерю и начинает динамически набирать вес. Однако потеря веса после родов не должна превышать максимум 10 процентов. Если это произойдет, вам следует искать причину, например, инфекцию, проблемы с пищеварением.

Правильный вес малыша: как быстро он должен набирать вес

В младенчестве каждый раз, когда ребенок посещает поликлинику, его взвешивают и измеряют. Все это позволяет точно оценить его развитие. Большинство проблем со здоровьем быстро отражаются на росте ребенка. Замедление роста, недостаточная прибавка в весе могут быть одним из первых признаков того, что в организме ребенка происходит что-то плохое, и необходимо тщательное медицинское обследование. Но как определить, что ребенок не набирает вес, если сравнивать со сверстниками не имеет смысла?

Всемирная организация здравоохранения считает нормальным минимальное увеличение веса на 450 грамм в месяц в период младенчества. Нет причин для беспокойства, когда ребенок прибавляет на 600 граммов в месяц в первом квартале, 500–600 граммов во втором квартале и около 450–500 граммов в месяц во втором полугодии.

Но такие цифры без учета индивидуальных особенностей ребенка иногда могут вводить в заблуждение. Поэтому, чтобы иметь возможность более достоверно оценить изменения веса и роста ребенка, а также принять во внимание не только настоящий момент, но и развитие ребенка в долгосрочной перспективе, используются центильные таблицы. Есть отдельные сетки для мальчиков и девочек, потому что девочки меньше, чем мальчики. Центильные таблицы доступны не только врачам. Вы можете найти их в интернете.



Чтобы проверить, правильно ли развивается ребенок, некоторые родители слишком часто кладут младенца на весы. Это хорошая идея, но стоит помнить, что ребенка следует взвешивать раз в несколько дней, а не каждый день, особенно не после кормления. Почему? Потому что такое частое взвешивание связано с большими колебаниями веса. Для ребенка достаточно выпить большую порцию молока, чтобы различия в измерениях стали ненужным источником стресса для родителей. Измерения, проводимые каждые несколько дней, например каждые пять или семь, являются более надежными и не подвержены ошибкам. Более частые измерения веса могут использоваться, когда советует доктор. Но даже тогда они должны проводиться на одних и тех же весах, предпочтительно в клинике, где весы правильно масштабированы и измерения надежны.

Почему малыш не набирает вес?

Когда ребенок растет слишком медленно, доктор сначала спросит вас о многих проблемах, осмотрит ребенка, а затем, вероятно, проведет ряд тестов. Они могут быть необходимы, потому что они помогают обнаружить причину недостаточного увеличения веса. В чем может быть причина?



* Анемия. Это одна из наиболее распространенных причин плохого набора веса. Риск анемии выше у недоношенных детей, детей с многоплодной беременностью и детей, вскармливаемых естественным путем.



* Слишком резкое ограничение многих продуктов в рационе матери из-за подозрения на аллергию может повлиять на рост ребенка. Поэтому исключительные диеты должны применяться продуманно, а необходимые ингредиенты должны быть дополнены из других источников.



* Инфекция. Наиболее распространенной инфекцией является инфекция мочевыводящих путей, которая иногда протекает почти бессимптомно. Конечно, возможны и другие инфекции, например, средний отит или молочница во рту.



* Хронические заболевания могут поражать многие органы. В первую очередь, однако, необходимо учитывать: заболевание почек, аллергию (атопический дерматит), порок сердца, гипотиреоз, нарушение функции печени.



* Нарушения всасывания. Причиной могут быть целиакия, воспаление кишечника или их дефекты, дефицит хороших пробиотических бактерий.





Автор статьи: Александр Матвеев