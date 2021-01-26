    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


26 янв 11:32

Правильный вес ребенка: сколько должен весить ваш малыш?



Часто мысли молодых родителей заняты тем, сколько должен весить их малыш. Если вы обеспокоены тем, что ваш ребенок набирает вес слишком медленно, мы расскажем, в чем может быть причина и как это исправить.



Сначала нужно выяснить, есть ли повод для волнения. Беспокойство родителей по поводу веса ребенка не всегда оправдано. С другой стороны, также нельзя пренебрегать этим. Правильная прибавка в весе в первый год жизни ребенка очень важна для его физического, умственного и эмоционального развития. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать своего ребенка с другими детьми, просто обратитесь к врачу. В поликлинике ребенок будет осмотрен, и врач оценит, правильно ли набирает вес ваш ребенок. Хотя существуют определенные стандарты веса у детей, каждый из них развивается в своем темпе. Купить весы для новорожденных можно на сайте Медэкс-Интер.



Правильный вес ребенка: сколько должен весить ваш малыш?


Вес ребенка сразу после родов



В момент рождения дети могут различаться по весу до 100 процентов. Новорожденный ребенок может приветствовать мир весом 2250 и 4500 граммов. Некоторые дети маленькие, другие побольше. Но практически все они худеют в первые дни после родов. Это связано с тем, что ребенок мочится, дышит в другой среде, его кожа сохнет за счет выхода воды в окружающую среду и, кроме того, теряет энергию, запасенную в жировой ткани. Через несколько дней здоровый ребенок восполняет потерю и начинает динамически набирать вес. Однако потеря веса после родов не должна превышать максимум 10 процентов. Если это произойдет, вам следует искать причину, например, инфекцию, проблемы с пищеварением.



Правильный вес малыша: как быстро он должен набирать вес



В младенчестве каждый раз, когда ребенок посещает поликлинику, его взвешивают и измеряют. Все это позволяет точно оценить его развитие. Большинство проблем со здоровьем быстро отражаются на росте ребенка. Замедление роста, недостаточная прибавка в весе могут быть одним из первых признаков того, что в организме ребенка происходит что-то плохое, и необходимо тщательное медицинское обследование. Но как определить, что ребенок не набирает вес, если сравнивать со сверстниками не имеет смысла?



Всемирная организация здравоохранения считает нормальным минимальное увеличение веса на 450 грамм в месяц в период младенчества. Нет причин для беспокойства, когда ребенок прибавляет на 600 граммов в месяц в первом квартале, 500–600 граммов во втором квартале и около 450–500 граммов в месяц во втором полугодии.



Но такие цифры без учета индивидуальных особенностей ребенка иногда могут вводить в заблуждение. Поэтому, чтобы иметь возможность более достоверно оценить изменения веса и роста ребенка, а также принять во внимание не только настоящий момент, но и развитие ребенка в долгосрочной перспективе, используются центильные таблицы. Есть отдельные сетки для мальчиков и девочек, потому что девочки меньше, чем мальчики. Центильные таблицы доступны не только врачам. Вы можете найти их в интернете.

Чтобы проверить, правильно ли развивается ребенок, некоторые родители слишком часто кладут младенца на весы. Это хорошая идея, но стоит помнить, что ребенка следует взвешивать раз в несколько дней, а не каждый день, особенно не после кормления. Почему? Потому что такое частое взвешивание связано с большими колебаниями веса. Для ребенка достаточно выпить большую порцию молока, чтобы различия в измерениях стали ненужным источником стресса для родителей. Измерения, проводимые каждые несколько дней, например каждые пять или семь, являются более надежными и не подвержены ошибкам. Более частые измерения веса могут использоваться, когда советует доктор. Но даже тогда они должны проводиться на одних и тех же весах, предпочтительно в клинике, где весы правильно масштабированы и измерения надежны.



Почему малыш не набирает вес?



Когда ребенок растет слишком медленно, доктор сначала спросит вас о многих проблемах, осмотрит ребенка, а затем, вероятно, проведет ряд тестов. Они могут быть необходимы, потому что они помогают обнаружить причину недостаточного увеличения веса. В чем может быть причина?

* Анемия. Это одна из наиболее распространенных причин плохого набора веса. Риск анемии выше у недоношенных детей, детей с многоплодной беременностью и детей, вскармливаемых естественным путем.

* Слишком резкое ограничение многих продуктов в рационе матери из-за подозрения на аллергию может повлиять на рост ребенка. Поэтому исключительные диеты должны применяться продуманно, а необходимые ингредиенты должны быть дополнены из других источников.

* Инфекция. Наиболее распространенной инфекцией является инфекция мочевыводящих путей, которая иногда протекает почти бессимптомно. Конечно, возможны и другие инфекции, например, средний отит или молочница во рту.

* Хронические заболевания могут поражать многие органы. В первую очередь, однако, необходимо учитывать: заболевание почек, аллергию (атопический дерматит), порок сердца, гипотиреоз, нарушение функции печени.

* Нарушения всасывания. Причиной могут быть целиакия, воспаление кишечника или их дефекты, дефицит хороших пробиотических бактерий.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Какими свойствами должна обладать хорошая прогулочная коляска? Какими свойствами должна обладать хорошая прогулочная коляска? Разное Изучаем вместе с ребенком консультации логопеда для родителей Изучаем вместе с ребенком консультации логопеда для родителей Разное Робби Уильямс хочет еще одного ребенка Робби Уильямс хочет еще одного ребенка Шоу-бизнес Ученым удалось выяснить зависимость пола будущего ребенка от регулярности половой жизни Ученым удалось выяснить зависимость пола будущего ребенка от регулярности половой жизни Наука
Не проходите мимо


Лента новостей
Как исправить плохую кредитную историю. Рефинансирование кредитов 23:56Форекс или банковский депозит: куда лучше инвестировать деньги? 01:13Испытания сверхтяжелой ракеты SLS прервали из-за аномалии 15:36Землетрясение магнитудой 3 произошло в ночь на воскресенье на юго-востоке Грузии 15:34Сестра Бритни Спирс потребовала от Илона Маска кошек 15:30Главная международная сенсация кино 2021 15:25Кто фаворит премии Оскар в 2021 году ? 15:17Рольставни — разновидности, принцип работы 20:50Зачем нужен SMM-маркетинг 15:25Преимущества шкафов-купе по индивидуальному проекту 21:145 секретов как выбрать радиатор для генератора 21:11Современный Болливуд: 6 фильмов об Индии 20:56


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru