Апартаменты: преимущества проживания

Сегодня все большую популярность на отечественных просторах набирает такой непривычный для человека вид проживания, как апартаменты для одного. И это не удивительно, так как они имеют доступную стоимость, и предоставляют своим клиентам комфорт и свободу передвижения. По своей сути, апартаменты — это та же квартира, в редких случаях — вилла, или небольшой дом, которая сдается туристам, отдыхающим, командировочным на определенный период времени. При этом такой вид размещения может быть организован и при отеле (апарт-отель). В таких помещениях предусмотрено все, что необходимо постояльцу для проживания с комфортом: полностью оборудованная кухня, функциональная бытовая техника, одна или несколько комнат, санузел. Другими словами, апартаменты — это альтернативный вид жилья, с комфортом и по доступной стоимости.

Классификация апартаментов

Как уже было отмечено выше, апартаменты — это квартира, которая относится к категории объектов коммерческой недвижимости. Их классифицируют по нескольким критериям, а именно — с учетом:



качества предоставляемых услуг;



комфорта проживания;



площади и количества комнат.



При этом сама классификация апартаментов основана не на количестве «звезд», как это принято в гостиницах и отелях, а буквенно — тип «А», «В», «С», и роскошные резиденции типа «люкс», которые предусматривают наличие собственной прислуги, бассейна, большой выбор оказываемых услуг, и т.д.

При выборе апартаментов постоялец ориентируется уже на собственный вкус и предпочтения: будет ли это жилье с уборкой или без нее, с бассейном и личной прислугой в комплексе, и т.д. Но, как правило, решающую роль при подборе оптимального варианта для проживания, играет размер платежа.

В чем преимущества проживания в апартаментах

Многие туристы и путешественники предпочитают гостиничным номерам проживание в апартаментах. И это не удивительно, потому что у такого вида жилья есть масса достоинств, а именно:



возможность размещения больших компаний, семей с детьми и домашними питомцами;



фиксированная плата, которая основывается на количестве человек, дополнительных услуг и т.п.



Кроме того, апартаменты дарят своим проживающим абсолютную свободу передвижения, и безмятежный, прекрасный отдых. Главное — выбрать проверенного и надежного управляющего гостиничной сетью.





Автор статьи: Александр Матвеев